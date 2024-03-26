電價調漲、央行升息...他逆風分析：台灣生活水準跟「這2國」一樣
電價將調漲、央行升息半碼，引發全民恐慌，憂心荷包一瘦再瘦，蔡英文政府也遭質疑，原本要拆彈卻變放毒。不過，前立委沈富雄認為，台灣薪資低、物價也低，若把物價加進來重新計算，台灣的生活水準跟德國、瑞典一樣；也就是說，如果你不要出國旅行，每天都關在台灣，生活好得很。
記者陳宜加／台北報導
沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，若依照台灣的名目GDP來解釋，台灣的生活水準跟跟斯洛維尼亞、賽普勒斯一樣。「你覺得斯洛維尼亞、賽普勒斯，是讓你很有光榮感的國家嗎？」
沈富雄指出，台灣相對薪資低、物價也低，若把物價加進來重新計算，台灣的生活水準跟德國、瑞典一樣。節目主持人錢怡君問 「有這麼好？」沈富雄接著表示，就是這麼好，所以如果不要出國旅行，每天都關在台灣，生活好得很。但那是一個非常態、那是一個圖利某些人的作為。
媒體人尹乃菁卻認為，台灣的政策、國家制度的設計，跟德國又不一樣，它還是福利國家，台灣又不是。錢怡君緩頰表示，沈富雄是講，如果一直都住在台灣，都不出國，會覺得住在台灣還算幸福，雖然薪資低，可是物價也低。可是一旦出國之後，就會發現自己好窮。