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雲端發票超常中獎！公認「4大最好用APP」　內行下載這款中1000萬

▲截至去年9月，全台國人使用載具存取雲端發票的比例已經高達53%之多，顯見雲端發票越來越普及。（圖／記者徐銘穗攝）
▲截至去年9月，全台國人使用載具存取雲端發票的比例已經高達53%之多，顯見雲端發票越來越普及。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

最新一期1、2月的統一發票對獎號碼出爐，1000萬獎號「16620962」，不少人都已經拿起手邊發票對獎，希望有個小確幸。然而現今不少人都開始使用「行動載具」來累積發票，不僅可以統一將發票在APP上管理查看，也可以多對「雲端專屬獎」，可以說是一舉兩得。根據財政部最新統計，截至去年9月，全台國人使用載具存取雲端發票的比例已經高達53%之多，顯見雲端發票越來越普及，成效又突破2022年的成績。那麼雲端發票APP這麼多，哪一款才是最為好用？《NOWnews》記者也根據PPT、Dcard討論，整理出2024年網友最推「四大雲端發票APP」，提供給民眾一文看懂。

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▲統一發票113年1-2月期今（25）日開獎號碼出爐，本期1000萬元特別獎中獎號為「16620962」。（圖／NOWnews社群製圖）
▲統一發票113年1-2月期（25）日開獎號碼出爐，本期1000萬元特別獎中獎號為「16620962」。（圖／NOWnews社群製圖）
一、統一發票兑獎
這個APP是最多人使用以及推薦的，由於這是財政部「官方開發」的雲端發票APP，因此不只非常方便使用外，安全性也非常高，同時也是發票上傳速度最快的一款APP，而且也能設定綁好歸戶的帳號，如果有中獎的話，獎金就會直接匯入帳戶，非常的方便實用，算是入門的民眾可以下載的APP。

▲財政部「官方開發」的APP名為「統一發票兌獎」。（圖／NOWnews資料照）
▲財政部「官方開發」的APP名為「統一發票兌獎」，操作介面簡單、安全性高。（圖／記者張嘉哲翻攝）
二、雲端發票
雲端發票也是非常多人推薦的「載具應用程式」，《NOWnews》記者本身也是使用這個APP，不僅可以把條碼直接放在桌面以外，也同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能，最吸引人的就是可以看到用戶對於各種商品的評論，像是7-11新品、全聯新品等等，只要有消費發票紀錄，用戶都可以上去評價該商品，讓其他用戶看到，非常的方便。

▲雲端發票超獨特的「購物評論」功能相當實用。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲雲端發票超獨特的「購物評論」功能相當實用，民眾可以上去看各大通路消費者的真實評價。（圖/記者張嘉哲翻攝）
三、發票怪獸
發票怪獸就是非常受到年輕人的喜愛，過去曾經在2020年獲得Google「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式，其功能也跟其他雲端發票APP差不多，最大的特色就是可以拿來「養怪獸」，當怪獸吃到不同屬性的發票時，就會慢慢養成並且進化，用戶使用久了之後會獲得怪物幣，可以拿去投注抽獎，從小獎購物金到家電，甚至是3C用品的iPhone、Airpods、Switch通通都有，非常吸引年輕人。過去有人用該款APP幸運中1000萬以及200萬元，讓網友嘖嘖稱奇。

▲發票怪獸有養成的怪獸的有趣設計，也可以獲得怪獸必進行抽獎投注，成為年輕人非常喜歡的雲端發票APP。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲發票怪獸有養成的怪獸的有趣設計，也可以獲得怪獸必進行抽獎投注，成為年輕人非常喜歡的雲端發票APP。（圖/記者張嘉哲翻攝）

四、 發票存摺+統一發票對獎機
也是許多人推薦的一款雲端發票APP，除了基本的對獎、歸戶之外，最大特色就是支援許多生活上的繳費，像是電信費、水費、停車費、信用卡費等等，就像是一個行動支付一樣，除此之外，還可以歸戶悠遊卡、一卡通、信用卡、電商網購的載具，用每一張發票都不會被漏掉，當然最基本的中獎獎金直接匯入也都是有的，操作介面清楚簡便。

▲集結了繳費功能的發票APP「發票存摺+統一發票對獎機」。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲集結了繳費功能的發票APP「發票存摺+統一發票對獎機」，就像是一個行動支付一樣，非常實用方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
雲端發票越來越多人使用！財政部認證「變難中獎是正常的」！

然而隨著雲端發票使用人數越來越多，有許多人表示「真的越來越難中獎」！《NOWnews》記者實際查證財政部，發現「雲端專屬獎」是用「已經登入的雲端發票號碼中」去抽出中獎號碼，不是像傳統發票開獎跑球號讓民眾對獎，也就是說，當今天使用的人變多，「登入的號碼」也變多時，中獎機率就會降低也是正常的。

財政部新聞聯絡人林宥慧科長也提到「雲端發票專屬獎的序號產生方式，就是從民眾已經載入的發票當中抽取」，因此如果你也覺得近幾年雲端發票越來越難中，那並不是運氣太差，是因為雲端發票的使用人數已經越來越多，不過即便如此，能多一次對獎機會是一次，雲端發票獎項數量其實也不少，早晚有一天輪到你有小確幸囉！

一次帶你瞭解雲端發票、載具、歸戶是什麼！教你4招輕鬆設定 再享全聯這優惠
▲隨著雲端發票使用人數越來越多，雲端發票中獎的機率自然就會降低，不過每兩個月多一次對獎機會也是加減對啦！（圖/NOWnews資料照）

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