雲端發票超常中獎！公認「4大最好用APP」　內行下載這款中1000萬

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這個APP是最多人使用以及推薦的，由於這是財政部「官方開發」的雲端發票APP，因此不只非常方便使用外，安全性也非常高，同時也是發票上傳速度最快的一款APP，而且也能設定綁好歸戶的帳號，如果有中獎的話，獎金就會直接匯入帳戶，非常的方便實用，算是入門的民眾可以下載的APP。
二、雲端發票
雲端發票也是非常多人推薦的「載具應用程式」，《NOWnews》記者本身也是使用這個APP，不僅可以把條碼直接放在桌面以外，也同樣有自動對獎、中獎直接匯入戶頭功能，最吸引人的就是可以看到用戶對於各種商品的評論，像是7-11新品、全聯新品等等，只要有消費發票紀錄，用戶都可以上去評價該商品，讓其他用戶看到，非常的方便。
三、發票怪獸
發票怪獸就是非常受到年輕人的喜愛，過去曾經在2020年獲得Google「最受歡迎」、「最佳生活幫手」應用程式，其功能也跟其他雲端發票APP差不多，最大的特色就是可以拿來「養怪獸」，當怪獸吃到不同屬性的發票時，就會慢慢養成並且進化，用戶使用久了之後會獲得怪物幣，可以拿去投注抽獎，從小獎購物金到家電，甚至是3C用品的iPhone、Airpods、Switch通通都有，非常吸引年輕人。過去有人用該款APP幸運中1000萬以及200萬元，讓網友嘖嘖稱奇。
四、 發票存摺+統一發票對獎機
也是許多人推薦的一款雲端發票APP，除了基本的對獎、歸戶之外，最大特色就是支援許多生活上的繳費，像是電信費、水費、停車費、信用卡費等等，就像是一個行動支付一樣，除此之外，還可以歸戶悠遊卡、一卡通、信用卡、電商網購的載具，用每一張發票都不會被漏掉，當然最基本的中獎獎金直接匯入也都是有的，操作介面清楚簡便。
雲端發票越來越多人使用！財政部認證「變難中獎是正常的」！
然而隨著雲端發票使用人數越來越多，有許多人表示「真的越來越難中獎」！《NOWnews》記者實際查證財政部，發現「雲端專屬獎」是用「已經登入的雲端發票號碼中」去抽出中獎號碼，不是像傳統發票開獎跑球號讓民眾對獎，也就是說，當今天使用的人變多，「登入的號碼」也變多時，中獎機率就會降低也是正常的。
財政部新聞聯絡人林宥慧科長也提到「雲端發票專屬獎的序號產生方式，就是從民眾已經載入的發票當中抽取」，因此如果你也覺得近幾年雲端發票越來越難中，那並不是運氣太差，是因為雲端發票的使用人數已經越來越多，不過即便如此，能多一次對獎機會是一次，雲端發票獎項數量其實也不少，早晚有一天輪到你有小確幸囉！