真香！7-11聯手「中職啦啦隊女神」換新裝　滿百元就送女神文件夾

猛降溫剩16°C！全家「寄杯拿鐵」買2送1　7-11美式買1送1只有3天

▲今（26）日降溫變冷，北部天氣剩下攝氏16至25度，全家的冰嘉明拿鐵、燕麥奶拿鐵買2送1可寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲今（26）日降溫變冷，北部天氣剩下攝氏16至25度，全家的冰嘉明拿鐵、燕麥奶拿鐵買2送1可寄杯。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

直達攝氏30度的好天氣沒了！北部今（26）日急降溫探攝氏16度，天氣變化大需要來杯咖啡暖胃提神，可寄杯咖啡組合分別有全家的冰嘉明拿鐵、燕麥奶拿鐵買2送1，還有7-11濃萃美式買7送7優惠；門市除了有7-11氮氣咖啡「第二杯1元外」，本週超值五六日優惠也提早曝光，自3月29日至3月31日限定，7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1。

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🟡全家便利商店
📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元

▲全家嘉明鮮奶拿鐵、冰燕麥拿鐵買2送1。（圖／翻攝自APP）
▲全家嘉明鮮奶拿鐵、冰燕麥拿鐵買2送1。（圖／翻攝自APP）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元

▲（圖／7-11提供）
▲7-11本週超值五六日優惠提早曝光，自3月29日至3月31日限定，7-11精品美式買1送1、精品拿鐵買2送1（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至4月2日
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾精品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）

▲厚乳拿鐵、濃萃系列任選第2杯半價。（圖／業者提供）
▲7-11厚乳拿鐵、濃萃系列任選第2杯半價。（圖／業者提供）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）

📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾冰伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）

▲7-11迎接高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
▲7-11高雄櫻花季，濃萃美式咖啡買7送7可寄杯。（圖／7-11提供）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
🔎氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結

▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-111提供）
▲7-11氮氣咖啡門市購買氮氣咖啡，即可享全品項同價位加1元多1件。（圖／7-11提供）

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