猛降溫剩16°C！全家「寄杯拿鐵」買2送1　7-11美式買1送1只有3天

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📍APP｜即起至4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折，原價75元、特價50元
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折，原價65元、特價44元
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月29日起至3月31日
◾精品美式買1送1，5折，原價100元、特價50元
◾精品拿鐵買2送1，6.7折，原價110元、特價55元
📍門市｜即起至4月2日
◾中杯精品美式2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾精品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾厚乳拿鐵第2杯半價，7.5折（原價65元、特價49元）
◾濃萃美式第2杯半價，7.5折（原價50元、特價38元）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾特大杯冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯110元，7.3折（原價75元、特價55元）
📍APP｜3月20日至3月29日
◾濃萃美式買7送7，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買7送3，7折（原價60元、特價42元）
◾冰伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價65元、特價44元）
◾熱伯爵紅茶拿鐵／抹茶拿鐵買4送2，6.7折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式買4送2，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／優格好多青茶買4送2，6.7折（原價60元、特價40元）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
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