台智光弊案延燒藍白互撕 北市府提3點回嗆陳智菡：先看清楚合約
針對立法院民眾黨團主任陳智菡昨（25）日晚間指稱「北市府跳針費率」，台北市政府副發言人郭音蘭今日反擊，這不叫做跳針費率，這叫做「問了好多次同樣問題」，但前台北市長柯文哲、前台北市副市長黃珊珊2位前市府首長們卻一再迴避不肯回答，再請教一次，3M月租2200元這個費率的議價記錄到底在哪裡？請陳智菡和黃珊珊討論一下，如何詳細而明確解釋2200元費率怎麼來的？為什麼要開警察局的專案合約？
記者陳宜加／台北報導
台智光監視器案弊案延燒，台北市長蔣萬安25日宣布，即刻啟動解除106年柯市府簽訂專案費率合約相關作業，因為子約訂出3M要2200元專案費率，所以即刻進行解約動作。但陳智菡晚間痛批，106年合約根本沒訂出3M費率，現在台智光涉弊，北市府可以研議解約，一直跳針費率，反而像是護航廠商。
郭音蘭回應，護航廠商四個字，是非常嚴重的指控，陳智菡千萬不能說謊不打草稿，蔣萬安市長的團隊當中，誰在什麼時候護航哪個廠商，請直接指名道姓說出來。
她強調，如果真的要談護航廠商的話，台智光的3M費率是在柯文哲任內定的，依照陳智菡的邏輯，難道要說柯前市長在護航廠商？難道要說，拿不出議價紀錄，拿不出費率標準，是黃珊珊在放水和護航嗎？
針對陳智菡指稱106年沒有3M費率，郭音蘭表示，該不會就因為專案合約是106年定的，她就覺得只範定了106年這一年吧？這份協議書所規範的範圍，不是只有106年1年，而是到125年，而且是柯市府任內簽的；陳智菡當過市府發言人，不可能不知道吧？109年的3M月租2200元專案費率，就是在106年專案合約架構之下定下，陳智菡是不是真的沒有讀過合約第7條？或許日後代表政黨的立法院黨團來評論市政的時候，在發言之前先看完整份合約，再來討論，才能就事論事。