新北父帶5歲兒練習滑步車！抓手臂拉扯＋巴頭 警方介入釐清真相
本月24日，有民眾於新北市新莊區、大漢溪自行車道（新月廣場），見到一名父親帶著年幼的孩子練習滑步車，未料卻見到該名父親疑似不當管教，竟當場用力拉扯孩子，甚至揮掌對孩子巴頭，過程被民眾拍下PO網，引發網友討論，警方獲報後隨即介入調查，經了解，當天該父親帶著5歲兒子，於場地練習滑步車比賽，男童疑似鬧脾氣，而父親又因動作較大引發誤會，警方已依規定進行兒少保護通報，另家長管教有無過當，需由主管機關社會局家防中心認定。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時該父親帶著5歲男童練習滑步車，不料卻有民眾見到，男子抓住男童手臂用力拉扯，先將男童拉離滑步車，又將男童丟在地上，之後又出現對著男童「用力巴頭」的景象。整個過程被PO到「社會事新聞影音」，引起眾多網友討論，部分網友認為該父親疑似不當管教，但也有網友認為不能只看片面互動，就質疑該父親家暴。
影片引起注意後，警方隨即介入調查，據初步了解，事件發生於24日晚間9時許，35歲的潘姓父親表示，當時正在訓練5歲兒子練習滑步車，準備參加TPB（滑步車比賽），過程中男童因練習疲憊鬧脾氣，潘父因此講話比較大聲，將男童所騎的滑步車拿起放置一邊，因動作較大遭一旁的民眾誤解。
另外，男童母親也表示自己全程在場觀看，並未發現有施暴情事，員警初步檢視男童未有明顯外傷，男童也表示與父親練習滑步車、受到傷害，警方於現場告誡男童父母後，依規定完成兒少保護通報。警方指出，家長管教有無過當，需由主管機關社會局家防中心認定。
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