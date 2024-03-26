美元走弱、台股飆新高 新台幣早盤強升逾1角衝31.76元
美元指數從上周五觸及一個月高點後回落，日圓兌美元在日本官員口頭喊話後一度上漲，之後又回吐漲幅，目前在151.3附近震盪，新台幣兌美元在前一交易日回升快1角後，今（26）日早盤持續升值，在美元走弱及台股盤中再創新高之下，新台幣進一步升破31.8元，來到31.76元，勁揚1.05角。
記者顏真真／台北報導
儘管日本央行上周結束負利率政策，日圓不但未升還回貶，日本財務省官員也指稱，日圓目前的疲軟並不反映基本面，呼應最近幾天多位政府官員因日圓下跌而不斷強化的警告，不過，日圓兌美元一度上漲，但之後又回吐漲幅，從151.86低點回升，目前在151.3附近震盪。
不過，美元指數拉回至104.2附近震盪，亞洲主要貨幣兌美元也回升，除日圓之外，韓元今日早盤來到1334.88兌1美元，目前在1336.4附近，離岸人民幣兌美元也回升至7.245，目前在7.2492盤整。
至於新台幣兌美元在前一交易止貶回升快1角後，今日早盤也持續走揚，以31.83元、升值3.5分開出後，由於美元走弱，加上台積電助攻，台股盤中再創新高，大盤指數來到20397.07點，新台幣也進一步升破31.8元，衝31.76元，強升1.05角，目前在31.792元震盪整理。