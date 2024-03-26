橘色惡魔畢業公演！文總受邀觀禮、李厚慶吹奏畢業名曲感動學生

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當時締下的友誼綿延至今，同學們去年返日前，便和文總約定好，要在今年的畢業公演上再見。李厚慶說，這次會贈送牛軋糖，是因為發現同學們來台時都很喜歡這個零食，還特別採購回日本，希望讓他們重溫這個好滋味；而橘色惡魔時常為了演出東奔西跑，送上總統府行李吊牌，則是期盼無論在哪裡，看到這個吊牌都能感覺台灣一直陪在他們身邊。
文總提到，此次拜訪，京都橘學園理事長片山傳生、顧問梅本裕、橘高等學校校長安田文彥、事務長藤本義德，以及吹奏樂部顧問兼城裕皆盛情接待，足見雙方好感情。引退式上，李厚慶吹奏〈旅立ちの日に〉，祝福畢業生鵬程萬里，即使臨時上陣五音不全，十足誠意仍令同學們相當感動。
橘高校吹奏樂部部長中島表示，感謝文總參加他們的畢業公演，從2年前開始有機會兩度到台灣演出，與台灣的國高中生交流，對他們而言是很難得而美好的經驗，一開始也沒有想像過能夠有這樣的體驗，希望今後無論是透過京都橘高校，或是畢業生們到了其他的地方，都能將台灣跟日本的關係更緊密聯繫。雖然畢業生們即將離開吹奏樂部，現役的同學們也會繼續努力，將台灣跟日本的交流持續下去。
安田文彥說道，感謝文總一直以來的支持，吹奏樂部同學們非常期待能夠再到台灣演出，而也有許多國家因為他們在台灣受到的高度支持，開始關注橘高校吹奏樂部，讓他們非常感謝。
李厚慶說，文總連續2年邀請京都橘高校，橫跨了4期的吹奏樂部成員，有些人陸續成為大學生，再過幾年也將進入職場，期盼他們高中時在台灣留下的美好回憶，可以成為未來再訪台灣的動力，也將這份台日友誼分享給身邊的親朋好友。