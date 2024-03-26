緯創與揚明光竹科新安廠火警　股價卻兩樣情

新竹科學園區深夜驚傳火警！25日晚間22時許，緯創向揚明光租用的竹科內之新安廠頂樓發生火警，頂樓室外機冒出火光，無人傷亡受困。緯創指出該廠僅小部份生產受到影響，外界無需過度擔心。揚明光則表示該廠區將暫時「停工停班」，而今（26）日緯創早盤9點15分之前，股價下挫2.2%，來到119元。揚明光股價則無影響，早盤漲1.79%，來到62元。
記者許家禎／台北報導
緯創今日急發聲明表示，火勢已完全撲滅，無人員傷亡，相關鑑識人員，就已到場釐清事發原因，並進行初判，而據其初判結果顯示，事發主因為「室外空調箱燒毀」所導致，而實際起火原因尚待消防單位進一步詳細鑑定，其中事發工廠為既有廠區，並非新增的AI伺服器廠房湖口一廠與二廠，目前研判對整體生產不會產生影響，僅有小部份生產受到影響，外界無需過度擔心。
揚明光也急發重訊指出，緯創向他們租用位在竹科內的新安廠頂樓，但發生火災，事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致，尚待消防單位鑑定，不過目前該廠區將暫時「停工停班」。對於造成的損失、影響，揚明光表示，幸好公司都有投保足額之財產險及營運中斷險，因此實際損失待判定。
今（26）日緯創早盤9點15分左右，股價下挫2.2%，來到119元，隨後跌幅收斂。揚明光股價則較無影響，早盤漲1.79%，來到62元。