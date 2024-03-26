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台智光案爭議　呱吉憶：爛帳扯起來很煩、任內看到最荒唐的事之一

▲呱吉直言，台智光這筆爛帳要扯起來真的是很多很煩。（圖／記者朱永強攝）
▲呱吉直言，台智光這筆爛帳要扯起來真的是很多很煩。（圖／記者朱永強攝）

記者陳佩君／台北報導

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網公司賄賂遭到檢廉單位搜索，使得台智光與台北市府的合約浮上台面，更引發前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火。對此，台北市前議員邱威傑（呱吉）表示，台智光這筆爛帳要扯起來真的是很多很煩，「算是我任內看到最荒唐的事情之一」。

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針對台智光議題，呱吉在社群網站中談到，很多人以為台智光弊案就是只有警察局監視器而已，但事實只要跟網路有關的都有可能扯上關係，且就跟蝗蟲一樣，無所不貪。

呱吉說，2020年台北市錢櫃大火，業者擅自關閉受信總機（將火警訊息直接傳送到消防局的裝置）成為重大檢討事項，隔年更修改自治條例，嚴格要求受信總機不得任意關閉，並且要保持網路連線狀態。

呱吉提到，原本合約載明事項是要保持網路連線即可，業者本來可以在2022年以前都完成改善，但是突然間有數位國民黨市議員要求更改與業者的合約內容，變成不能只是有網路連線，必須要使用「專線」。

呱吉說明，簡單的來說，原本合約內容不限制錢櫃等業者的網路連線型態，你要用中華電信的ADSL還是光纖隨便你，有連線就好，但新合約要求他們一定要牽一條專線，依照市府原本與台智光合約內容，這條專線一定是要牽台智光的。

呱吉提到，雖然施壓議員表示專線比較「穩定」，有安全性的好處，但成本也立刻拉高數倍，造成業者限期改善上的困難，2022年警政衛生部門質詢時他就問了此題，認為專線就算穩定，但遭遇意外時若無備援，問題可能更多，依照當時技術推估，若改採普通網路連線，但是多加一條備援線路，成本僅增加一倍，但是妥善率也高達99.5%，足以應付絕大多數的狀況。

呱吉說，提出此一建議是為了給市府、消防局、和業者一條出路，不用礙於其他議員施壓的理由，硬著頭皮改變當時的管理辦法，結果當時消防局長沒有接下此球，令他在質詢時十分驚訝，此後他也懶於繼續糾結此一問題，畢竟上下可能都在配合演出，他在那邊螳臂擋車有何意義。

呱吉說，台智光這筆爛帳要扯起來真的是很多很煩，他也很難判斷市府隱忍8年的說法是否為真，畢竟奮力抵抗的跡象實在不明顯，「算是我任內看到最荒唐的事情之一」。

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