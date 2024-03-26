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《白日之下》變態院長侵犯弱智女！受害者等10年勝訴　獲賠340萬

▲林保怡（左圖）在電影《白日之下》中飾演變態院長，該院長原型人物張健華判賠受害者，港幣83.5萬元（約新台幣340萬元）。（圖／双喜）
▲林保怡（左圖）在電影《白日之下》中飾演變態院長，該院長原型人物張健華判賠受害者，港幣83.5萬元（約新台幣340萬元）。（圖／双喜）

記者黃雅琪／綜合報導

香港金像獎入圍16項最大贏家《白日之下》，林保怡在片中飾演療養院「康橋之家」的變態院長，侵犯梁雍婷（飾中度弱智院友黃小鈴）。這起震驚香港社會的案件，在案發10年後終於含冤昭雪，昨（25）日法院宣判受害者勝訴，可獲港幣119.4萬元（約新台幣483萬元）賠償，變態院長原型人物張健華，需承擔其中7成賠償金額港幣83.5萬元（約新台幣340萬元）。

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▲梁雍婷《白日之下》患有智力障礙。（圖／翻攝梁雍婷臉書）
▲梁雍婷在《白日之下》片中飾演智力障礙女院友。（圖／翻攝梁雍婷臉書）
療養院「康橋之家」前院長張健華，涉嫌在2014年性侵女院友，但因為受害者無法作證，2016年該案撤告；受害者家屬後來提告民事索償港幣134萬元（約新台幣546萬元），等了10年終於勝訴，受害者可獲港幣119.4萬元賠償，其中7成港幣83.5萬，由前院長張健華承擔。

▲在《白日之下》中演出「變態院長」的林保怡，擊敗同片演員姜大衛強攻金馬獎男配角，本片更揭開香港療養院虐待黑幕。（圖／双喜）
▲在《白日之下》中演出「變態院長」的林保怡，將角逐香港金像獎影帝。（圖／双喜）
該起案件在去年7月開始審訊，受害者心理創傷嚴重無法作證，但警方曾在張健華的院長辦公室找到，沾有精液與受害者體液的衛生紙，也有院友拍下影片，影片中張健華從後方緊抱彎腰的受害者，並出現扣褲頭動作。受害者母親說，女兒吃飯時曾痛哭表示，張健華脫下褲子後「拿一條東西出來做」，事後受害者不僅心理受創，生理上還出現大小便失禁問題。

▲姜大衛（左）與胡楓（右）在《白日之下》中，演出情同兄弟的院友。（圖／双喜）
▲姜大衛（左）與胡楓（右）在《白日之下》中，演出情同兄弟的院友。（圖／双喜）
張健華在法庭上辯稱，受害者是出了名難照顧的院友，事發前兩週，女院友被母親拒絕帶回家，她把飯碗丟在路上；事發當天，他得知女院友母親要來，才會叫女院友到辦公室提醒她不要再亂丟東西，張健華堅決否認性侵對方，但多項罪證指出他涉嫌性侵女院友，最終仍被判敗訴。

爾冬陞監製、簡君晉自編自導的電影《白日之下》，由余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛等實力派演員聯合演出，改編自2016年香港療養院虐待案；劇情描述：報社記者接獲一宗有關療養院「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露監管問題，記者曉琪（余香凝飾）潛入院舍，揭發裡面的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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