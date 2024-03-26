《白日之下》變態院長侵犯弱智女！受害者等10年勝訴　獲賠340萬

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該起案件在去年7月開始審訊，受害者心理創傷嚴重無法作證，但警方曾在張健華的院長辦公室找到，沾有精液與受害者體液的衛生紙，也有院友拍下影片，影片中張健華從後方緊抱彎腰的受害者，並出現扣褲頭動作。受害者母親說，女兒吃飯時曾痛哭表示，張健華脫下褲子後「拿一條東西出來做」，事後受害者不僅心理受創，生理上還出現大小便失禁問題。
張健華在法庭上辯稱，受害者是出了名難照顧的院友，事發前兩週，女院友被母親拒絕帶回家，她把飯碗丟在路上；事發當天，他得知女院友母親要來，才會叫女院友到辦公室提醒她不要再亂丟東西，張健華堅決否認性侵對方，但多項罪證指出他涉嫌性侵女院友，最終仍被判敗訴。
爾冬陞監製、簡君晉自編自導的電影《白日之下》，由余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛等實力派演員聯合演出，改編自2016年香港療養院虐待案；劇情描述：報社記者接獲一宗有關療養院「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露監管問題，記者曉琪（余香凝飾）潛入院舍，揭發裡面的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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