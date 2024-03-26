天氣預報／大台北1天降7度！鋒面雨彈掃北部、東半部 回暖時間曝
今（26）日有鋒面接近台灣，中央氣象署表示，北部、東半部從上午開始都將有雨勢出現，白天氣溫也所下滑，以大台北為例，昨（27）日高溫可達攝氏31度左右，今天只有攝氏24度，降溫約有攝氏7度，中南部影響則不大，明（27）日持續偏涼，但雨勢趨緩，週末水氣又將變多，雨區預期會再擴大。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，受鋒面影響，北台灣上半天有局部短暫陣雨，下半天稍微趨緩，東半部降雨時間則較長，中南部則為多雲到晴，僅山區午後有局部短暫陣雨。
而東北季風今日也增強，北台灣白天高溫上升不明顯，僅有攝氏23至24度，花東攝氏27至28度，中南部則持續有攝氏30度的氣溫，低溫部分，北台灣、宜蘭和花蓮約攝氏17至19度，其它地區攝氏20至23度。
氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄則說明，明日天氣好轉，各地多雲時晴、白天氣溫漸升、早晚偏涼，週四（3/28）水氣漸增，局部地區偶有短暫雨的機率。
週五（3/29）另一微弱鋒面抵達，新竹以北、東半部又轉有局部短暫雨，週六（3/30）天氣更不穩定，各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨，午後降雨機率較高，下週日至下週一（3/31、4/1）另一波鋒面接近，將有對流降雨，實際影響還有待觀察。