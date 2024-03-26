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台智光續戰！柯文哲酸蔣萬安：每天7：30開晨會才會搞清楚

▲台智光爭議未歇，柯文哲再酸蔣萬安，每天7點30分開晨會才會搞清楚。（圖／記者朱永強攝，2024.03.26）
▲台智光爭議未歇，柯文哲再酸蔣萬安，每天7點30分開晨會才會搞清楚。（圖／記者朱永強攝，2024.03.26）

記者邱新博／台北報導

北市府與台智光之間的合約問題導致民眾黨主席柯文哲與台北市長蔣萬安鬧得不可開交，蔣萬安25日表示要即刻解約柯文哲任內的子合約，引來民眾黨的批評。柯文哲今天受訪時繼續強調，今天不是費率的問題，而是明明2M可以解決，為什麼要用3M？柯文哲可以編4.6億解決，為何要編到5.5億？柯文哲表示，今天他會這麼大動作講代表自己很有自信自己的部分沒有問題；他也酸蔣萬安，「每天7點30分開晨會才搞的清楚啦」。

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柯文哲與民眾黨團總召黃國昌、立委黃珊珊在黨團會議結束後接受媒體聯訪。被問及台智光案，任內2200元價格怎麼來的？柯文哲表示，這件事情他滿感慨的，他在議會提出覆議，大動作召開記者會、當台北市長最後一份公文上面寫的用詞那麼強烈了，「財團勾結議會、詐取國家錢財、惡行惡狀，必須公告於以遏止」，結果隔了一年

編預算的時候怎麼會這麼肆無忌憚？「我會這麼大動作講，我很有自信我的部分沒有問題，因為專案會議都是我自己主持的，很少市長去警察局開專案會議」。


柯文哲說，今天不是費率的問題，明明2M可以解決為什麼要3M？他編才4.6億，為什麼變成5.5億？「講一個謊話，就要將10個謊話掩蓋一個謊話、講100個掩蓋10個」，被謊話淹沒。柯文哲說，蔣萬安要推翻他106年的合約，但當時根本沒有3M費率，希望台北市政府就認錯，財團勾結議會，大家也不要裝清高，看檢察官態度。柯文哲還說，「陳重文現在就像肉粽頭（台語），真的辦下去不得了。」

黃珊珊表示，台北市資料應該很齊全，110年7月，資訊局有跟他報告光纖委外建設費率審查報告，他也同意送到市長室晨會報告，有一個專案委員會來審查；北市府說找不到費率議價紀錄，顯然在誤導市民。黃續指出，因為106年合約沒有3M，在此前出示的合約中，只有1M、2M、4M，3M要重新議價且109年才有需求，不知道誰給蔣萬安錯誤資訊來誤導，「去解除一個執行完的2億多的和約幹嘛」？每年視情況預算來議價，沒有什麼解除合約的問題，當年簡報都在，請不要誤導視聽。

而媒體問及，北市府批評柯文哲聲量焦慮，柯文哲大嘆說，「你覺得我需要搏什麼聲量嗎？每天7:30晨會才搞得清楚啦」。至於有議員爆料柯文哲跟陳重文吃飯，柯文哲則回應，他前幾天才跟蔡英文吃飯，有沒有談到台智光？不要每天穿鑿附會。

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