台智光續戰！柯文哲酸蔣萬安：每天7：30開晨會才會搞清楚

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編預算的時候怎麼會這麼肆無忌憚？「我會這麼大動作講，我很有自信我的部分沒有問題，因為專案會議都是我自己主持的，很少市長去警察局開專案會議」。
柯文哲說，今天不是費率的問題，明明2M可以解決為什麼要3M？他編才4.6億，為什麼變成5.5億？「講一個謊話，就要將10個謊話掩蓋一個謊話、講100個掩蓋10個」，被謊話淹沒。柯文哲說，蔣萬安要推翻他106年的合約，但當時根本沒有3M費率，希望台北市政府就認錯，財團勾結議會，大家也不要裝清高，看檢察官態度。柯文哲還說，「陳重文現在就像肉粽頭（台語），真的辦下去不得了。」
黃珊珊表示，台北市資料應該很齊全，110年7月，資訊局有跟他報告光纖委外建設費率審查報告，他也同意送到市長室晨會報告，有一個專案委員會來審查；北市府說找不到費率議價紀錄，顯然在誤導市民。黃續指出，因為106年合約沒有3M，在此前出示的合約中，只有1M、2M、4M，3M要重新議價且109年才有需求，不知道誰給蔣萬安錯誤資訊來誤導，「去解除一個執行完的2億多的和約幹嘛」？每年視情況預算來議價，沒有什麼解除合約的問題，當年簡報都在，請不要誤導視聽。
而媒體問及，北市府批評柯文哲聲量焦慮，柯文哲大嘆說，「你覺得我需要搏什麼聲量嗎？每天7:30晨會才搞得清楚啦」。至於有議員爆料柯文哲跟陳重文吃飯，柯文哲則回應，他前幾天才跟蔡英文吃飯，有沒有談到台智光？不要每天穿鑿附會。