今北東轉雨明放晴！鋒面一波接一波 週末天氣「全台都不穩」
春天天氣變化越來越快！今（26）日鋒面、東北季風影響，北部、東半部降溫轉雨，天氣風險公司分析師方俊元指出，明（27）日各地回歸晴到多雲，白天氣溫回升，但週四（3/27）水氣又增多，週五（3/27）鋒面再接近，降雨範圍擴大至中部以北和東半部，週末天氣最不穩定，各地午後可能有短暫陣雨。
記者張志浩／綜合報導
方俊元指出，今天北部天氣轉陰，且有短暫雨機會，隨著鋒面越往南通過，降雨的區域砸下半天會往東半部移動，中南部影響較小，鋒面後東北季風南下，今天白天北台灣高溫僅有攝氏24度。
明天白天東北季風就會減弱，不過早晚仍偏涼，整體氣溫分佈上，北部、東半部攝氏17至26度、中部攝氏19至31度、南部攝氏22至31度。
方俊元提及，週四台灣轉為西南風，整體水氣較多，各地普遍多雲，午後各地山區、中南部有局部短暫陣雨，氣溫會比週三更高。週四晚間至週五清晨，台灣附近有微弱鋒面形成通過，中北部及東半部的天氣再次轉差，午後各地山區仍有短暫陣雨機會。
週末台灣持續以西南風環境為主，不過大氣環境很不穩定、環境水氣多，南部山區、中北部午後都有短暫陣雨出現的可能，氣溫方面則持續暖熱一些，且水氣比較多，體感上比較悶熱。