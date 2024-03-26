快訊／車輛撞擊測試出爐！Lexus NX奪5星、Honda Fit摘4星

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交通部指出，112年依序公告8車型TNCAP評等結果後，針對今年第一批二車型（LEXUS NX及HONDA FIT），執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行TNCAP主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等，結果說明如下：
一、LEXUS NX
四大安全領域得分率中分別獲得成人保護93%、兒童保護88%、行人保護83%及安全輔助72%，依據星級評等平衡標準規定，NX車型整體星級評等為五顆星。
二、HONDA FIT
四大安全領域得分率中分別獲得成人保護81%、兒童保護72%、行人保護81%及安全輔助67%，依據星級評等平衡標準規定，FIT車型整體星級評等為四顆星。
交通部說明，TNCAP持續秉持公平、公正與公開客觀的立場辦理各項作業，並建立公信力持續帶動提升國內車輛安全性能水平，預計今年6月底會繼續公布由車輛業者自費申請NISSAN X-TRAIL車型的安全評等結果，讓國內民眾購車時有客觀的安全參考依據，期盼未來國內有更多的車輛業者能主動申請TNCAP自費評等，支持TNCAP永續經營發展，並提供國人更多車輛安全資訊。