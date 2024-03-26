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高雄「演唱會經濟」越滾越大！去年效益近50億　國內外巨星紛降臨

▲高雄市去年全年度共計117場大小演唱會，吸引近140萬人次，整體經濟效益超過45億元。圖為五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，9度在高雄世運舉辦。（圖／資料照片）
▲高雄市去年全年度共計117場大小演唱會，吸引近140萬人次，整體經濟效益超過45億元。圖為五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會，9度在高雄世運舉辦。（圖／資料照片）

記者陳宜加／高雄報導

「演唱會經濟」持續發威！近2年的高雄，國內外巨星紛紛降臨，包括BLACKPINK、COLDPLAY、OneRepublic、Super Junior和紅髮艾德等，只要提到高雄，就會想到演唱會。今年3、4月檔期又有7-ELEVEN高雄櫻花季、五月天、大港開唱，以及集結多組韓團的拼盤演唱會Golden Wave in Taiwan，預計將吸引逾30萬民眾到訪港都。

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高雄市近年因演唱會經濟和大型活動的舉辦，帶動了整體觀光產業鏈的躍升，去年全年度共計117場大小演唱會，吸引近140萬人次，整體經濟效益超過45億；住房率相較於他縣市更是開出紅盤，總住宿人次800.3萬，其中國內旅客住宿687.3萬，較疫情前108年647萬，成長6％。

高雄演唱會經濟持續發燒，近期高雄櫻花季音樂節及天團五月天、大港開唱等演唱會陸續登場，首屆「高雄櫻花季」創下6萬人次前來參與盛會；為迎接近期多場演唱會、超過30萬人次的歌迷，跨海邀請韓國知名藝人Mamamoo成員華莎、BoA寶兒、卡莉怪妞Kyary Pamyu Pamyu、SHINee KEY、FRUITS ZIPPER、Super Junior小分隊D＆E，讓國內外的朋友都齊聚高雄享受音樂與城市魅力。

高雄市政府經發局長廖泰翔表示，從去年開始COLDPLAY、BLACKPINK等國內外巨星到高雄演出，市府不僅提供完善的行政支援和公共服務，更致力於營造良好的演出環境，要讓歌迷和藝人都能感受到賓至如歸的體驗。今年也將持續強化演唱會相關配套，讓演唱會經濟擴大、消費落地。

此外，高雄天氣宜人適合舉辦音樂季，連韓國藝人Mamamoo成員華莎在表演與台下歌迷互動時，都覺得高雄是很棒的，甚至開玩笑說大家很喜歡，她的舞者都考慮留在高雄不回去了；時隔6年再訪台的BoA寶兒在台上大方回應：「很多人跟我說希望來台灣開演唱會，我也很希望」及SHINee KEY看到現場那麼多歌迷，直呼感動，更承諾下次帶SHINee成員一起來活動現場，也是卡莉怪妞Kyary Pamyu Pamyu結婚一週年紀念，高雄讓她留下美好回憶；韓國男團Super Junior小分隊D＆E（東海、銀赫）擔任壓軸演出嘉賓，在表演時也表示以往都在台北開演唱會，有機會可以來高雄開演唱會。

廖泰翔強調，高雄演唱會經濟持續發威，去年高雄已舉辦超過117場演唱會，吸引約139萬人次，觀光效益逾45億元，成功的「演唱會經濟」策略帶動高雄驚人的觀光產值，與演唱會相關的有歌迷、表演團體、主辦單位、活動場館、附近居民到在地商圈夜市等，市府各局處分工合作，除了提供舒適的消費體驗，更將完善硬體建設、行政協助、交通疏運接駁及環境清潔等面向。

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