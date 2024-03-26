民調11連霸「高興一分鐘就好了」 盧秀燕：幸福度才是追求目標
台中市長盧秀燕昨天在《ETtoday民調雲》發布的「六都施政滿意度」中，以破7成滿意度民調11連霸，台中市居住幸福度調查也以近9成奪冠。對於聲望維持不墜，盧秀燕今天表示，自己和市府團隊食人民俸祿，做得好是應該的，「高興一秒鐘就好了」。最令她高興的是市民居住幸福度達87.7%，她強調讓市民家人感到幸福宜居，是每個首長最高追求的目標。
記者顏幸如／台中報導
《ETtoday民調雲》昨天公佈六都首長施政滿意度排行，盧秀燕以70.8%的施政滿意度排名第一，是唯一破7成的首長；中市府在六都行政團隊滿意度72.2%排名第二；六都居住幸福台中市87.7%排名第一。
盧秀燕今（26）日上午在主持市政會議前受訪，除了向市民感謝肯定市政團隊的努力，也感謝全市5萬名的公教警，在各自領域戰戰兢兢照顧市民家人，自己和所有同仁食人民俸祿，做得好是應該的，獲得肯定與鼓勵，「高興一秒鐘就好了」！未來要繼續努力，把台中當家、市民當家人，再怎麼辛苦都值得，不會以此自滿。
盧秀燕說，自己最高興的不是施政滿意度，而是居住幸福度，「讓我們的市民家人感到幸福宜居，是每個首長施政過程最高追求的目標」，台中市不僅拿下第一名，居住幸福度比施政滿意度高，代表包括教育、文化、勞工、經濟、交通、治安、民政等全方位面向都獲得肯定，「居住幸福度比施政度還高、更讓我感到高興，這是莫大的鼓勵，再怎麼辛苦都值得。」