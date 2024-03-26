億萬金童陳宣任家暴妻！鈔票狠割臉、潑水狂毆　法院判賠258萬

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2011年3月間，陳妻詢問陳宣任為何將濕泳衣放入她的衣櫃，陳竟當著2歲小孩面前咆哮「妳在這裡沒有任何的話語權」、「妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」等，甚至向小孩表示「媽媽去死最好」等語。
同年6月起更是變本加厲，陳宣任天天辱罵、嘲諷、恐嚇妻子，甚至丟擲物品、使用肢體暴力，某次兩人拉扯中導致陳妻眼鏡摔斷，陳妻告知眼鏡很貴，豈料陳竟以「妳就是死要錢嘛」等語回應羞辱，並將4張千元新鈔對折後丟向妻子，以及來回刮妻子臉頰，導致臉部割傷、四肢瘀挫傷，甚至在疫情巔峰期間，頻繁於半夜將妻子趕出家中流浪，直至隔日早上才能返家。
事隔1個月，陳宣任又因小孩午餐吃太久，怪罪是妻子盛裝份量過多，竟當場咆哮「妳滾出去！」等語，甚至以積木、塑膠蓋、玩具等物品丟砸，並以徒手及持室內拖鞋毆打妻子，當晚就寢時又將妻子身上棉被抽走，再度以物品丟砸之外，更以大水瓢盛水潑向妻子、砸傷妻子眼部，並以徒手推倒妻子。
7月19日凌晨，警方接獲報案前往了解，怎料警方前腳剛離開，陳竟再度以潑水、肢體暴力驅趕妻子，為避免讓妻子發出聲音，竟以手摀住妻子口鼻，毆打妻子腹部，甚至在接獲員警電話通知暫時保護令後，還不斷以「我一定會報復的」等語恐嚇。
根據《鏡週刊》報導，陳宣任回應時，強調自己絕對沒有動手，很多時候是因為前妻拿家人挾持，「明眼人看就知道是誰在鬧事」。他表示，他與前妻2017年因朋友在PTT版上約飯局才認識，當時他剛和交往15年的女友分手，2人僅吃過2、3次飯，連肢體接觸都沒有情況下，前妻就說要與他結婚，婚後兩人摩擦越來越多，後來才知前妻和他人有過婚外情，官司糾紛還曾鬧上新聞，認為自己落入一場騙局。