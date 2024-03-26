緯創、揚明光大樓火警！緊急疏散433人　傳出爆炸聲順風管延燒

億萬金童陳宣任家暴妻！鈔票狠割臉、潑水狂毆　法院判賠258萬

▲台北地院日前判決出爐，陳宣任需賠償妻子258萬元，判決書中更記載21次暴力行為。（圖／Nownews資料照）
▲台北地院日前判決出爐，陳宣任需賠償妻子258萬元，判決書中更記載21次暴力行為。（圖／Nownews資料照）

社會組／綜合報導

美國摩根大通台灣投資銀行業務執行董事陳宣任，僅40出頭歲，頂著高學歷、年收逾千萬元，在金融圈以紳士形象著稱，豈料私下卻是家暴慣犯，台北地院日前判決出爐，陳宣任需賠償妻子258萬元，判決書中更記載21次暴力行為，是法院認證的家暴男。

我是廣告 請繼續往下閱讀
判決指出，陳宣任與妻於2018年1月結婚，在北市大安區共築愛巢，育有1名未成年子女，2011年3月至10月間，陳宣任對妻子施加各種形式的暴力行為多達20次，長期對妻子做出恐嚇、辱罵、毆打等精神及肢體上暴力行為，甚至曾派親友住進家中監控攝錄妻子，並長期灌輸小孩對原告負面、敵視之言論，導致孩子遭洗腦，會以「賤人」、「廢物」稱呼媽媽。

2011年3月間，陳妻詢問陳宣任為何將濕泳衣放入她的衣櫃，陳竟當著2歲小孩面前咆哮「妳在這裡沒有任何的話語權」、「妳人更髒啦！髒人、廢人啦！」等，甚至向小孩表示「媽媽去死最好」等語。

同年6月起更是變本加厲，陳宣任天天辱罵、嘲諷、恐嚇妻子，甚至丟擲物品、使用肢體暴力，某次兩人拉扯中導致陳妻眼鏡摔斷，陳妻告知眼鏡很貴，豈料陳竟以「妳就是死要錢嘛」等語回應羞辱，並將4張千元新鈔對折後丟向妻子，以及來回刮妻子臉頰，導致臉部割傷、四肢瘀挫傷，甚至在疫情巔峰期間，頻繁於半夜將妻子趕出家中流浪，直至隔日早上才能返家。

事隔1個月，陳宣任又因小孩午餐吃太久，怪罪是妻子盛裝份量過多，竟當場咆哮「妳滾出去！」等語，甚至以積木、塑膠蓋、玩具等物品丟砸，並以徒手及持室內拖鞋毆打妻子，當晚就寢時又將妻子身上棉被抽走，再度以物品丟砸之外，更以大水瓢盛水潑向妻子、砸傷妻子眼部，並以徒手推倒妻子。

7月19日凌晨，警方接獲報案前往了解，怎料警方前腳剛離開，陳竟再度以潑水、肢體暴力驅趕妻子，為避免讓妻子發出聲音，竟以手摀住妻子口鼻，毆打妻子腹部，甚至在接獲員警電話通知暫時保護令後，還不斷以「我一定會報復的」等語恐嚇。

根據《鏡週刊》報導，陳宣任回應時，強調自己絕對沒有動手，很多時候是因為前妻拿家人挾持，「明眼人看就知道是誰在鬧事」。他表示，他與前妻2017年因朋友在PTT版上約飯局才認識，當時他剛和交往15年的女友分手，2人僅吃過2、3次飯，連肢體接觸都沒有情況下，前妻就說要與他結婚，婚後兩人摩擦越來越多，後來才知前妻和他人有過婚外情，官司糾紛還曾鬧上新聞，認為自己落入一場騙局。

YouBike置物籃撿到1200枚彈殼　中和分局認疏失祭懲處

高雄海軍士官載母墜港獨活　稱不忍媽失智久病遭打臉　殺人罪收押

陳重文涉貪遭收押！深夜上銬步走向囚車　意外與虐童惡保母同框

雞排妹慘了！用「色卡」洩陳沂手機號碼　涉違反個資法判3月定讞

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞