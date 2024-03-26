蔡沐妍主動宣戰小S、歐陽靖！網紅德州媽媽揭密「黑紅固定操作」
嫁給醫師的貴婦女星蔡沐妍，日前帶女兒上節目《小姐不熙娣》表演拉大提琴，結果五音不全被小S問「這是可以表演的嗎？」讓她事後在網路上暴怒，主動對小S嗆聲，揚言「沒有下次了」，結果被網友打臉她不懂孩子的心「根本是情勒」，蔡沐妍索性關閉臉書帳號。對此，也曾被蔡沐妍批評過的網紅「德州媽媽沒有崩潰」說話了，表示每次都是她主動攻擊他人，「這是她想黑紅的固定操作了」，卻還是沒有人氣，勸她下次換個策略。
記者江芷稜／綜合報導
外貌亮麗的蔡沐妍擁有台大獸醫系高學歷，在《女人我最大》擔任固定班底，打出知名度，2015年她給醫師男友Alan後，生下一子一女，經常在社群分享生活、批評時事，轉型為親子類型網紅，最近知名度飆漲的原因，卻是自認為專家，在社群上攻擊他人育兒方式，蔡沐妍曾對歐陽靖小孩躺地行為高談闊論，讓歐陽靖感覺受傷、被攻擊，心情憂鬱了一陣子，結果網友揪出蔡沐妍的小孩也有躺地行為，質疑她怎麼好意思糾正別人。
網紅「德州媽媽沒有崩潰」認為，蔡沐妍攻擊小S、歐陽靖，結果反而被炎上，其實都是她想「黑紅」的固定操作，推測她會偷換概念說自己是炎上體質，每次都被網友罵，認為自己被霸凌、忌妒，最後再以快樂、正面的態度，強調不在乎這些評論漂亮收場，「幾次都這樣搞，還是紅不起來，這次要不要換個策略？」
德州媽媽說，蔡沐妍這次被炎上是她主動要帶小孩上節目，卻對小孩說「那就把琴丟掉吧」，也不滿小S詢問「這樣是可以表演的嗎？」還放話不會有以後了。德州媽媽認為，事實上，每次蔡沐妍被炎上都是她主動攻擊，一切言行都離正面價值很遠，純損人，也不利己。德州媽媽還透露，「奈米貴婦是我2022年對她的指稱，她把這個名字拿去用我真的笑死」，表示蔡沐妍的招黑方式遲早會出事。
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