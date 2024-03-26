謝淑薇真的太強了！搭檔梅騰絲再過一關 邁阿密網賽女雙晉8強
台灣網球「一姐」謝淑薇與比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）今（26）日再度聯手出擊，在邁阿密網球公開賽，以7:5、7:5擊敗俄羅斯、巴西組合布林克娃（Anna Blinkova）、馬丁絲（Ingrid Martins），挺進女雙8強賽，謝淑薇已經是女雙世界第一，兩人在印地安泉網球公開賽先奪冠，謝淑薇也要利用麥嘜密網賽累積更多奧運積分跟維持世界排名。
記者吳政紘/綜合報導
謝淑薇本季火力全開，1月在澳洲網球公開賽不過在女雙、混雙都奪冠，在卡達網球公開賽也有女雙亞軍頭銜，但在杜拜賽卻意外落馬。
謝淑薇也特別在女單重新展開賽事，這讓她又找回鬥志，結果在印地安泉網賽，謝淑薇又跟梅騰絲重新要回冠軍后座。
謝淑薇在今天賽事遇到俄羅斯、巴西組合，謝淑薇組合在第3局率先破發，雖然一度被對手破發球局，但5:5平手後成功連下2局，以7:5拿下第一盤。
第二盤謝淑薇組合跟對方依舊拉鋸，但第8局後，雙方接著各破1個發球局，謝淑薇與梅騰絲在第11局完成破發，取得6:5領先，最後以7:5勝出，搶下8強賽門票。
謝淑薇組了街下來將遇到的對手是Anna Blinkova／Ingrid Martins，謝淑薇組合繼續朝著印地安泉、邁阿密連霸的目標邁進。
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