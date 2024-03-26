比特幣站回7萬美元大關！台灣相關概念股走高 麗臺緊鎖漲停
比特幣上週雖然遇到拉回修正，不過昨（25日）再度發起攻勢，在美股收盤前拉升超過7%，來到71239.31美元，重返7萬美元關卡，也連帶激勵台灣相關概念股走高，麗臺盤中攻上漲停，緊鎖漲停價123.5元，青雲上漲逾6%，曜越上漲逾5%，撼訊上漲逾3%。
記者陳郁柔／台北報導
比特幣在3月14日飆上歷史新高73797.68美元之後，上週陷入回檔修正模式，一度下殺到60800美元，不過這週再度發起攻勢，在台灣時間今（26日）上午9時25分，比特幣在過去24小時大漲 5.29%，來到70253美元﹔以太幣同步大漲5.18%，來到3611美元。
美國放行比特幣ETF，是今年推動比特幣歷史性反彈的主要推動力。不過根據外媒《彭博》報導，上周有將近9億美元資金從比特幣ETF大規模外流，引發加密貨幣期貨市場槓桿多頭押注大量平倉。
雖然資金大規模流出，不過高盛在周日（24日）預估會有「史詩般逼空即將到來」，也正如高盛所預估的，這兩天避險基金的空頭部位，在比特幣價格急劇上漲後無法堅守被迫平倉。
研調機構Galaxy Digital指出，從歷史來看，比特幣上週拉回屬於正常的牛市短期修正。雖然25日比特幣大漲的原因未明，但3月走勢的特色就是創新高後出現健康的拉回修正。
※【NOWnews 今日新聞
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