王心凌唱到一半點名台下觀眾！張棟樑驚喜開嗓 掀18年前回憶殺
41歲女星王心凌因甜美的笑容及精緻的臉蛋，曾被粉絲們封為「甜心教主」，20年前一首〈愛你〉紅遍大街小巷，2022年又靠著〈愛你〉在《浪姐3》翻紅，堪稱經典。去年推出新歌的王心凌隨即舉辦世界巡迴演唱會，她日前前往馬來西亞開唱，作為東道主的張棟樑也現身演唱會支持好友，並被王心凌點名清唱兩人18年前曾合作過的《微笑PASTA》插曲〈小烏龜〉，讓不少粉絲紛紛大喊：「這經典組合售後服務真好！」
記者張一笙／綜合報導
王心凌與張棟樑過去曾一同主演偶像劇《微笑PASTA》，2人不論劇裡、劇外都CP感滿滿，讓不少粉絲都守在電視機前追劇，兩人還曾一度傳出緋聞，但最後證實只是好朋友關係。23日王心凌巡迴演唱會來到馬來西亞站，張棟樑也現身支持，有粉絲在網路上傳當晚橋段，王心凌身穿連身紅裙在台上點名張棟樑清唱〈小烏龜〉。
「何群，你願意唱兩句〈小烏龜〉送給成曉詩嗎？」王心凌用《微笑PASTA》的名稱呼喚張棟樑，張棟樑也大方地起身清唱〈小烏龜〉，為現場粉絲們送上自己的輕柔嗓音，久違的經典組合18年後再度團聚，讓現場粉絲感動不已。
不少粉絲們看完後表示：、「張棟樑聲音好溫柔喔！」、「居然18年了！」、「真的是最強售後服務。」、「這對CP我嗑了快20年！」、「2人怎麼都不會老！」也有眼尖的粉絲發現，王心凌點名張棟樑時，頭上的雙麻花髮型也復刻了劇中角色成曉詩。
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