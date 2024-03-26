1800萬人需要援助！緬甸內戰殃及平民 泰國展開物資救援行動
緬甸軍政府發動政變上台後，引發民間不滿，去年底緬甸民間軍隊團結聯盟反抗，引發緬甸內戰，但也造成平民因戰爭而流離失所，聯合國指出至少有260萬人因為內戰而流離失所，超過1,800萬人需要援助。泰國政府本於人道救援的理念，從25日開始向軍政府統治的緬甸運送援助物資。
國際中心賴正琳／綜合報導
《路透社》報導，泰國外交部表示泰國紅十字會(Thai Red Cross)的車隊已將第一批4,000個救援袋運送到泰國湄索(Mae Sot)與緬甸苗瓦迪(Myawaddy)的邊境口岸，救援袋包括可供2萬人所需的稻米、乾糧和其他必需品。
這項計畫是泰國提出的更廣泛和平倡議的一部分，該項倡議的目的在建立一條人道走廊(humanitarian corridor)，並且已獲得東南亞國家協會(ASEAN)10個成員國的支持。泰國外交部常務次長席哈薩(Sihasak Phuangketkeow)表示：「這是泰國向緬甸人民表達的善意，希望緬甸能夠見到和平、穩定與團結。」
泰國運送的這批援助物資將在東協人道和救災機構的監督下，在緬甸克倫邦(Kayin State)的3個試點地區進行分發。東協主要成員國對緬甸軍政府未履行「五點和平計畫」(five-point peace plan)承諾，以及在平民地區進行空襲與砲擊感到失望。「五點和平計畫」的承諾包括人道援助准入、停止戰鬥、與反抗勢力進行對話等，但是緬甸將領至今仍拒絕履行這些承諾。