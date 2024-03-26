NBA／勇士前景難見希望！Curry上場時間被削減、ESPN認同Kerr作法

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金州勇士隊在對上灰狼的這一場比賽中，一度領先12分，但灰狼始終緊咬比數，並在第4節加大了反撲力度，在Curry在板凳上的情況下，他們打出12:5的高潮，並取得反超領先。
最終Curry此役只打了29分鐘，決定球員調度的Kerr表示，自己希望能在勇士7天內的5場比賽中盡可能地讓Curry休息。「我們不能指望在一場、又一場的比賽中依賴Steph。」
然而情況卻是勇士沒有Curry的情況下，進攻端難以有所發揮，Kerr叫了兩次暫停試圖挽救頹勢，勇士雖然場上分數沒有被拉開，但也沒有再取得領先。看起來在之後對上熱火隊和魔術隊的比賽，他們若想要贏球，也只能讓Curry打更長時間。
Curry說，「每場比賽都很重要。 我們正在慢慢滑落到戰績榜上的另一邊，我們從未想過會跌到那裏。我們球隊不會投降，會繼續努力迎戰，如果這意味著我需要打更多的時間，那我就會準備好。」
媒體認為勇士這一季已難有作為 Kerr減少Curry上場時間「著眼於更長遠的構想」
美國體育媒體ESPN球評Kendrick Perkins認為，勇士隊若是一台車，那Curry扮演好輪子、其他零件也需要發揮作用，才能讓車開起來，直言Curry需要得到「持續且穩定的幫助」。
「Curry已經傾其所有了，如果他是一台車的輪子的話，那其他部位在哪？這不公平。」Perkins如此說道，「我雖然很多時候不認同Steve Kerr，但這一次我認為他是對的，或許他真的曾經對勇士球員說：『我們還不足以在西區闖出頭，為何要死命操我們的核心球員、冒著風險將他放到場上呢？』Steve Kerr是對的，總得有人在場上為Curry提供幫助。」
而另一名ESPN知名記者Brian Windhorst則認為事實勝於雄辯，勇士現在的做法說明了他們的想法，「勇士也許不會明說他們對今年球季的看法，他們可能仍然會說：『我們有能力贏得一切』，但事實上當他們正全力爭取附加賽時，他們選擇降低Steph的上場時間，著眼於更長遠的構想。」
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