二次馬習會有望？陳建仁：盼馬英九向習主張台灣是主權獨立國家
前總統馬英九應中國方面的邀請，將於4月1日至11日率領青年學子，赴中國廣東、陝西與北京參訪中華文化歷史景點與企業。外界關注是否有機會見到中國國家主席習近平，進行「第二次馬習會」。行政院長陳建仁今（26）日被問到若有機會「二次馬習會」，希望馬英九向習近平說什麼？陳建仁表示，希望馬能向習表達台灣是主權獨立的國家。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁上午赴立法院進行施政總質詢，國民黨立委賴士葆詢問馬英九二次訪中一事，是尊重還是沒有評論，陳建仁表示，他尊重，若馬英九在中國需要安全保障，政府提供協助相全的保護，但是也希望馬英九是前總統，國人對於台灣主權、自由民主、價值的期待也能夠符合國人的盼望。
賴士葆表示，馬英九去年到中國訪問，所到之處必稱中華民國，他是中華民國的總統，綠營所質疑主權的東西，馬英九去年展現無疑，若兩岸不否認治權是很大的突破。陳建仁回應說，雖然馬英九不斷強調他是中華民國的總統，但是中國官方卻不承認，一定要在兩岸健康有序的交流上作不斷的努力。
賴士葆追問若能促進二次馬習會，希望馬英九能做什麽？陳建仁說，這是假設性的問題，他沒辦法回答。不過，賴士葆仍繼續追問，說他掌握的機率非常高，陳建仁說，如果有機會的話，萬一有機會的話，「他能夠在習先生面前主張台灣是主權獨立的國家，而且捍衛台灣的自由民主。」