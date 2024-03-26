蘇媽要來了！AMD蘇姿丰COMPUTEX打頭陣演講 主題、時間搶先看
2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）即將在6月盛大舉行，現場邀請多位重量級大咖來演講，其中，被稱為「蘇媽」的AMD董事長暨執行長蘇姿丰，將以「高效能運算邁向AI時代」為題，預計在6/3上午9點半於台北南港展覽館2館7樓發表開幕主題演講。
記者魏妤庭／台北報導
COMPUTEX 2024將在6/4到6/7間登場，聚焦在生成式AI技術，並以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續、創新等6大主題，指標參展商包含宏碁、威剛、華擎、華碩聯合科技、華碩電腦、明基...等，預計有1500家廠商、4500個攤位展出，一同共襄盛舉。
同時，COMPUTEX今年主題演講及論壇為呼應AI主題，邀請多位重量級講者，其中，蘇姿丰將在6/3擔任主講者揭開序幕，而演講時間也已出爐，預計在6/3早上9點半於台北南港展覽館2館7樓發表演講。
蘇姿丰表示，很榮幸為COMPUTEX 2024揭開序幕，展示AMD及合作夥伴的最新AI和運算解決方案。AI是過去50年來最具變革性的技術，並擘劃運算的未來，COMPUTEX 2024為業界提供了一個絕佳的機會，聚集整個產業體系，分享眾人如何在產業中共同努力、全面部署新一代AI解決方案，從而改善日常生活。
外貿協會表示，隨著全球企業在2024年持續對人工智慧及其能力投入高度關注，蘇姿丰將於COMPUTEX 2024開幕主題演講探討AMD如何攜手策略技術合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備，突破AI與高效能運算領域的極限。