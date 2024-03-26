北投泡湯遭偷拍！受害者達4男6女 皇池發聲明呼籲：不轉傳不上車
北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」接連傳出偷拍事件，沒想到正當警方介入調查之際，又傳出有2對情侶遭外流，對此，皇池今（26）日在臉書發聲明指出，偷拍已是一年多前發生，但近期仍遭到有心人士散播及上傳，後續除積極配合調查外，也會負起環境安全責任，加強安全防護、提供舒適的泡湯環境，最後再次呼籲網友切勿轉傳相關影片。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，本月12日有網友在臉書爆料公社PO出2段影片，內容顯示一對男女在湯屋泡湯，且過程中還有親密互動，但隔沒多久後，2人疑似察覺不對勁，遂立刻開始閃躲、遮掩，雖事後2名受害人立刻前往派出所報案，不過短短2周內黃池又接二連三被流出相關影像，截至目前已累積4男6女受害。
對此，皇池則發聲明表示，近期偷拍事件風波造成許多消費者疑慮，即使事件已是一年多前發生，仍遭到有心人士散播及上傳，在此皇池溫泉鄭重地向意外被偷拍以及長期支持顧客致上最深的歉意，同時承諾會積極追蹤此案件結果，希望盡快讓事件水落石出，我們也會負起環境安全責任，加強安全防護、提供舒適的泡湯環境。
另外，除了警方的調查及協助，皇池也希望網友們能夠一同守護，這些未經同意被散播的影像，需要被下架，偷拍、散布私密照都屬違法行為，即使只是純觀看，也是鼓勵加害者的變相共犯，請大家主動通報，不轉傳、不上車。