23歲中尉輕生！生前軍中諮商竟無異狀　徐巧芯嘆：心輔做得不夠好

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今天鄭姓中尉家屬與立委召開記者會，鄭男母親直指，當初邱國正說會成立專案小組，找出真相還給自己公道，不過到現在無聲無息，也沒有著落，都是家屬自己去找兒子的生前的證據，把事實還原出來，「我這麼善良陽光的兒子，為什麼他這麼愛我們國家，卻在軍中被連長凌虐霸凌」。
徐巧芯指出，首先，報警到死亡時間有20分鐘落差，且鄭男離開寢室安官人員也沒有發現，第二，當時鄭男緊急聯絡人已經改為姊姊，但軍方卻只打給父親，第三，在國防部心輔系統「e心守護管理系統」上，8月28日諮商時顯示「身心無任何異狀」，同樣的內容在民間專業心輔人員評估下，卻是「高風險自傷人選」。
徐巧芯更曬出當時班表，明顯看出軍方給予鄭男很大壓力，且鄭男母親當天凌晨接到鄭男電話，說他被連長針對，更爆料曾被連長要求寫下明顯違反當事人意願的悔過書，還會在懲處外，另外在就寢時間，把其他班長叫到連長室裡。
國民黨立委柯志恩直指，軍中自殺比率不低，不過「e心守護管理系統」問題只有6題，且官兵根本不敢在軍中封閉系統回答，因為會讓長官覺得自己抗壓性不夠，「你敢誠實回答嗎？這量表當然呈現沒有任何異狀」，
柯志恩呼籲，軍方應該聘用三位外聘委員，除了心輔官需要培訓外，也需要外部諮商系統，跳脫內部系統。徐也說，國軍心輔上很多人在努力，但顯然做得不夠好。
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