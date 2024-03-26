影／不滿柯建銘插話！黃國昌化身咆哮獸嗆「插什麼話！」高歌離席

23歲中尉輕生！生前軍中諮商竟無異狀　徐巧芯嘆：心輔做得不夠好

▲國民黨立委徐巧芯直指，軍中心輔系統做得不夠好。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.26）
▲國民黨立委徐巧芯直指，軍中心輔系統做得不夠好。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.26）

記者林怡昕／台北報導

海軍陸戰隊99旅子儀營區去年9月發生命案，一名23歲鄭姓中尉輕生身亡，他的雙親當時就指控，部隊長官處處找他麻煩，死因不單純，今（26）日鄭男母親協同立委召開記者會，控訴國防部長邱國正當時說會還給家屬真相，不過到現在無聲無息。國民黨立委徐巧芯也說，官兵每週都要測試心理狀態，不過這些資料都會上傳到班長、排長、連長手上，如果是在軍中被霸凌欺負，「他敢去寫心裡話嗎？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
去年9月5日海軍陸戰隊99旅子儀營區發生命案，鄭姓中尉排長輕生，家屬控訴，部隊長官處處找他麻煩，死因不單純，鄭父甚至到子儀營區大門企圖自焚，幸好衛兵及時制止。

今天鄭姓中尉家屬與立委召開記者會，鄭男母親直指，當初邱國正說會成立專案小組，找出真相還給自己公道，不過到現在無聲無息，也沒有著落，都是家屬自己去找兒子的生前的證據，把事實還原出來，「我這麼善良陽光的兒子，為什麼他這麼愛我們國家，卻在軍中被連長凌虐霸凌」。

徐巧芯指出，首先，報警到死亡時間有20分鐘落差，且鄭男離開寢室安官人員也沒有發現，第二，當時鄭男緊急聯絡人已經改為姊姊，但軍方卻只打給父親，第三，在國防部心輔系統「e心守護管理系統」上，8月28日諮商時顯示「身心無任何異狀」，同樣的內容在民間專業心輔人員評估下，卻是「高風險自傷人選」。

徐巧芯更曬出當時班表，明顯看出軍方給予鄭男很大壓力，且鄭男母親當天凌晨接到鄭男電話，說他被連長針對，更爆料曾被連長要求寫下明顯違反當事人意願的悔過書，還會在懲處外，另外在就寢時間，把其他班長叫到連長室裡。

國民黨立委柯志恩直指，軍中自殺比率不低，不過「e心守護管理系統」問題只有6題，且官兵根本不敢在軍中封閉系統回答，因為會讓長官覺得自己抗壓性不夠，「你敢誠實回答嗎？這量表當然呈現沒有任何異狀」，

柯志恩呼籲，軍方應該聘用三位外聘委員，除了心輔官需要培訓外，也需要外部諮商系統，跳脫內部系統。徐也說，國軍心輔上很多人在努力，但顯然做得不夠好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

韓國瑜邀學者當民主基金會執行長　徐巧芯嗆民進黨：敢否決試試看

盤點藍委這些提案都被綠營說違憲　徐巧芯酸柯建銘：立法院大法官

轟陳建仁內閣「待退弟兄」沒誠意　徐巧芯怒：全都只想找立委吵架

不滿監院護航陳宗彥！徐巧芯修法：10年內參與政治活動不得任監委

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞