台灣限定！4/1起去帛琉爽領8000元 資格、地點、必備證明一次看
去年帛琉觀光局大方送台灣旅客100美元，以吸引台人赴帛琉觀光，今年帛琉觀光局更重磅宣布，直接加碼送出250美元！凡4月1日起到6月24日，搭乘華航每週一的航班旅客，可以在抵達帛琉後領取250美元（約新台幣8011元），本篇整理「領取方式、地點、必備4個文件」一文看懂。
記者葉盛耀/綜合報導
目前台灣直飛帛琉由華航獨家執飛，每週三、週六直飛，為慶祝4月1日加開航班（7月18日起將增加週四航班），帛琉觀光局表示，針對台灣旅客推出特別獎勵計畫，從4月1日起到6月24日止，搭乘華航每週一的航班旅客，即限定出發日為4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24，抵達帛琉後都可到帛琉觀光局領取250美元，總計有13個航班旅客受惠。
帛琉觀光局提醒，領取特別獎勵金的旅客，須攜帶中華民國護照、電子機票與登機證以及飯店訂房確認單。帛琉觀光局台灣辦事處經理楊萬博說，希望透過這項特別的獎勵計畫，鼓勵旅客在帛琉停留更多天，更好地探索這片美麗的島嶼。
領取辦法：
1.資格：為4月1日起到6月24日，搭乘每周一中華航空直飛的航班。
2.需準備好4個證明，即護照、登機證、電子機票、飯店預訂憑證，以便核對。
3.領取地點：帛琉觀光局。可以使用Google Map搜索「Palau Visitors Authority」，時間為每週一至週五，上午8點至下午5點。