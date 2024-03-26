數發部高官頂嘴「沒打過瞌睡！」　綠委王世堅炸鍋：沒你說話的份

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王世堅質詢李懷仁，一開場即質疑數位發展部的報告「天馬行空」。王世堅說，去年的系統就已經被詐騙集團識破，結果死性不改，又推一個111短碼簡訊平台，有111，民眾就該相信是政府來的？幼稚！
王世堅接著送數發部8個字，「裝神弄鬼、欺世盜名」，搞這個111要搞多少錢？光第一期建置費就要花1200萬，詐騙集團不用花1萬元就破解了，不曉得成立這個部在幹什麼？別的部會例如金管會至少有專業，且時時刻刻知道反省，「你們呢？天之驕子嗎？」
王世堅看到數發部次長李懷仁表情，怒批「我懶得讓你回答了！我看你那個嘻皮笑臉的樣子，你今天沒打瞌睡，就已經阿彌陀佛了！」「時間暫停，你回去！」
李懷仁下備詢台前還頂嘴「我沒打過瞌睡！」王世堅愣一秒，隨即痛罵，「沒你說話的份！」李懷仁在台下又說「我沒打過瞌睡！」王世堅再高聲斥責「你就是打過！我沒看過這麼惡劣的官員！」 「主席，時間暫停，我生氣個3秒鐘！」
這時主席勸戒李懷仁，委員在質詢的時候，千萬不要嘻皮笑臉！王世堅繼續說，「我晚一點把你打瞌睡的鏡頭畫面傳給你啦！等一下我助理會傳給你！你好好檢討反省」。
2023年4月19日，國民黨立委李貴敏質詢時，李懷仁被發現在備詢台上打瞌睡，但李懷仁事後於臉書反駁，他只是眼睛小，沒有打瞌睡。