影／不滿柯建銘插話！黃國昌化身咆哮獸嗆「插什麼話！」高歌離席

黃國昌咆哮憤離場　柯建銘：我不是神預言「有人心理素質永不變」

▲黃國昌昨在黨團協商時不滿柯建銘插話，突然爆氣回嗆後隨即轉身奪門而出。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）
▲黃國昌昨在黨團協商時不滿柯建銘插話，突然爆氣回嗆後隨即轉身奪門而出。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

記者陳佩君／台北報導

立法院長韓國瑜昨日針對日前總質詢風波召集黨團協商，民眾黨團總召黃國昌發表不同意見時，又與民進黨團總召柯建銘發生言語衝突，黃最後憤而離場，朝野協商最後破局無結論。對此，柯建銘今（26）日在臉書還原過程，直呼「有人心理素質永不改變，是很可惜的！難道要再吵兩年？」

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黃國昌昨在協商發表意見時，被柯建銘打斷，黃不滿大聲斥喝「請你尊重人家發言好不好，每次在講話你插什麼話？你在講話我有在插話嗎？」黃國昌語畢憤而離場，最後朝野協商破局無結論；有網友找出柯建銘在紀錄片「邁向權力之路」受訪影片，柯談到立院有很多這種人，逗他一下就跳起來、非常好激怒，跳起來就大呼小叫，要不然跑出去。

柯建銘在社群網站還原經過，3月15日發生30年來首次「質詢跳號事件」，在上週一由韓國瑜召集各黨團溝通，在無交集下，昨下午正式直播協商，希望透過理性對話，解決問題。
  
柯建銘說，在上週一朝野溝通後，他與韓國瑜知道key在國民黨團總召傅崐萁身上，但那時正在風頭上，當天出來受訪他說了:「事緩則圓，校正回歸」，並非理虧而縮，實則解決問題最重要，不爭口舌。
  
柯建銘提到，他也不斷藉機打電話給傅總召，23 、24日韓國瑜、傅崐萁與他在電話中來回溝通，因為要朝野協商，希望圓滿解決，讓立委質詢權能維護。

柯建銘說明，昨天討論他的提案，黃國昌發言時，談到有人書面質詢，是不是也要等？因為他是提案人，用6秒講了18個字 「書面質詢當然不算，講的是口頭質詢的時候」，是怕他誤解，非刻意插話，然後在大家一陣錯愕中散會。
  
柯建銘提到，下午他在講話時，黃國昌也短暫插話，傅總召也不悅中插話，「我都忍受，不是嗎？協商中總是難免會發生的，沒有這麼嚴重的，彼此彼此而已」。

柯建銘說，有人馬上剪2019年導演李惠仁拍的紀錄片，「邁向權力之路」去年於公視播，和昨天場景、「我講的話完全一致，不覺莞爾，我不是神預測，也不是神導演，只是很可惜，朝野協商是要商量解決方式、不是來吵架，是要新訂議事規則，以免重蹈覆轍，有人心理素質永不改變，是很可惜的！難道要再吵兩年？」
  
柯建銘說，假如以後有人遲到，或故意不來，就按序唱名三聲，一路唸下去，假設他是下午5時質詢的，2時38分就結束質詢，這種戲碼不斷發生，朝野惡鬥下去會永無寧日。
  
「黃總召你不要說3月15日質詢與你無關，為何要來朝野協商？假如發生在你身上，那豈是咆哮而已？」柯建銘提到，國民黨當天有立委羅明才、涂權吉要質詢，「三位國民黨協商代表怎麼不維護他們的質詢權？跳了就算了？活該？只考慮政治攻防、口水，這樣對嗎？」
  
「韓院長也知當天裁示似有不妥，也謀求改進，不是嗎？」柯建銘說，故民進黨團協商中提出，以後立委質詢臨時因故未來，時間排定照計、照走、照等、不跳號，時間到唱名三聲，就換下一位，規則清楚。
  
柯建銘呼籲大家支持，民進黨立法院黨團會提出「立法院職權行使法修正案」免重蹈覆轍，保障憲法63條立委質詢權不受侵害。

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