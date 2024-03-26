大谷翔平被水原一平背叛！ESPN指「一動作」：看出他內心有多痛苦
前隨行翻譯水原一平涉嫌參與非法賭博，並被控盜用資金，洛杉磯道奇隊球星大谷翔平於今（26）日首次對此發表公開聲明，《ESPN》記者Alden Gonzalez社群媒體X上分享對大谷翔平的觀察，指大谷在遭受好友水原一平背叛後，在記者會仍堅定直視媒體鏡頭，看出他「內心十分激動」。
記者路皓惟/綜合報導
大谷翔平在記者會首先表達了對水原一平行為的失望與震驚，並堅稱自己從未參與賭博或透過任何人進行簽賭，大谷強調，「我從未賭博，從未代替任何人賭博，我也從未向賭博網站匯款，我對他（水原一平）所做的事完全不知情。」
記者Gonzalez特別描述大谷在記者會上的行為，當他放下手稿，直視攝影機時真情流露，「大谷完全不看稿子，直視鏡頭，他談到了這一切對他來說有多困難，被好友水原一平背叛是多麼的痛苦。在這一刻，可以看出大谷情緒有多激動。」
根據大谷翔平的說法，是水原一平說謊，且私自偷了他帳戶裡的錢，由於大聯盟開季在即，需要為即將到來的賽季做準備，即便如此仍會盡可能配合大聯盟所有調查。他還說，將這些困難用言語表達是很難的。
大谷翔平在記者會結束後，馬上投入賽前熱身準備，Gonzalez說：「這就是一如既往的大谷，在幾分鐘後，他已經在場上丟球了，為了下一賽季的投球，他已經開始準備了。」
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