只有更低！00939連3天破發 早盤由紅翻黑股價再創新低14.48元
台股今（26）日早上一開盤就創新高，一度大漲超過100點，站上20397點創下歷史新高紀錄，不過，受到不少投資人關注的高股息ETF統一台灣高息動能（00939），掛牌上市的第5個交易日，仍然表現不如預期，在外資、投信相繼倒貨的情況下，已經連3天跌破發行價，今日開盤小漲隨股價走跌，跌到14.48元創下新低價。
記者魏妤庭／台北報導
近來高股息ETF受到不少股民追捧，00939每股15元、每張1.5萬元，加上高股息、月月配，吸引了小資族、菜籃族等投資，在募集期間就募到超過500億元，刷新了當時ETF募集紀錄。而近期將要上市的00940，因每股10元、一張1萬元，高股息且月配讓許多股民捧現金猛買，更傳出有解定存、保單，拿房子抵押買股的情況，申購亂象被稱為「00940之亂」。募集期間也創下新高紀錄，更是募到了天價1700億元，讓法人笑說還沒掛牌上市就已經是「巨嬰」。
而因為00940投資人數眾多，因此在00939在3/20掛牌上市表現備受到股民關注。儘管00939交易日首日就爆出超過77萬張大量，更是一舉坐上台股成交王寶座，但股價表現不佳，就連淨值也頻頻「破發」，從交易日第2天起就跌破發行價，以14.99元坐收。而3/25的三大法人賣超ETF最多就是00939，賣超超過5萬張。今日早盤雖曾一度走紅開出，但隨即賣壓出籠，股價由紅翻黑，最低跌到14.48元，創下新低股價。
00939及00940接連傳出破發，讓投資人全部套牢，有網友更是擔心，00940在4/1正式掛牌上市，屆時怕是會「血流成河」。有法人分析，台股股價都在歷史高檔，而且站穩2萬點以上，若各檔ETF成分股的價位皆漲到位，預計這00939、00940這2檔ETF恐怕要住上一陣子套房了。
※【NOWnews 今日新聞
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