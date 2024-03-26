「雞佛蛋塔」找到了！台灣人做的　眾嗨：肯德基快跟必勝客拚了

全聯員工離職終於敢說了！上班內幕曝光　「結帳太慢」兇手超意外

▲全聯福利中心因為拓點多，且販售生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽首選購物之處。（圖/.記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為拓點多，且販售生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽首選購物之處。（圖/.記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

一說到台灣超市的龍頭，幾乎大家的答案應該都是一致回答「全聯福利中心」，近幾年因為拓點多，加上生鮮雜貨、日常用品都能輕鬆購入，讓許多要上班的婆媽、小資族都會到此購物。不過身為超市龍頭，全聯的問題在社會大眾眼中仍有不少的議論。近日知名YouTuber「異色檔案」特別拍片解釋「全聯被討厭的真正原因」，釣出許多現職、離職的全聯員工紛紛聲援，爆出許多上班血汗的內幕，但領到的薪水卻不成正比，影片獲得廣大迴響。

我是廣告 請繼續往下閱讀
YouTuber「異色檔案」DK近日上傳最新影片「全聯被討厭的真正原因」，從全聯一開始的發展歷史開始講起，提到從全聯現任董事長林敏雄接手到現在成功的心路歷程以及行銷策略，也聊到「流通之父」徐重仁過去在2014年接手全聯總裁位置，進行為期三年的改革之路等等，每一段歷史都講解的非常清楚。

「流通之父」徐重仁接手過全聯！「別太計較薪水比別人低」引爆爭議

DK翻出過去全聯的經營歷史當中，提到2014年在徐重仁接手之後，全聯揮別過去「實在好便宜」的口號，開始全面提升質感，也確實讓門市跟營收大幅度提升，不過就在2017年時，徐重仁在自己的新書發表會上說出這樣一段話：「剛出社會的時候，當時我領的薪水9000元，現在年輕人很會花錢，你去國際機場看看，很多年輕人都在出國，很少看到老一輩的人，你的薪水22，如果做了50K的工作真的是物超所值，不要太計較薪水比別人低，好好工作有一天老闆會看到」。

▲徐重仁曾經擔任全聯總裁的位置，大力改革全聯讓營收有大幅度成長，但之後卻語出驚人表示「你領22K薪水做50K的事情是物超所值」，在2017當年引爆爭議。（圖/YT@異色檔案）
▲徐重仁曾經擔任全聯總裁的位置，大力改革全聯讓營收有大幅度成長，但之後卻語出驚人表示「你領22K薪水做50K的事情是物超所值」，在2017當年引爆爭議。（圖/YT@異色檔案）
這讓DK相當傻眼表示：「這不就是慣老闆的言論嗎？立刻就大炎上，仔細看看徐總說他當時候薪水9000元，聽起來好像很低，但當時候一碗陽春麵才2元，而他說話出包的陽春麵早就要35元至40元，這樣的物資換算下來，就等於現在的13萬元；1977年透天28坪只要4萬元，徐總只要工作5個月就能買下，2017年，不到28坪的房子，薪水22K，你要花多少年才能買下？至少要30年。」徐重仁事後也在臉書致歉表示：「那些話語也的確是從自己那個世代的立場出發，有失周全」後來也在同年9月正式退休。

門市人員成全聯的重要幫手！善待員工才能走得長遠

DK也表示，2014年全聯開始廣設分店，當時候徐重仁廣大招募1200名門市員工，薪水給出2萬3千1百元，只比當時候的22K多出1千1百元，「你給低薪還要員工好好做工作，領22K去做50K的工作，這樣不會過勞嗎？」所以後來也有衍伸出有全聯員工過勞離世的爭議事件出現。

DK語重心長的說：「為什麼我們常常聽到請支援收銀？我合理懷疑是不是因為人力不足，因為員工常常要處理貨物、盤點上架又要應付結帳的客人，當結帳的規矩很多，你有給員工一個激勵的動力嗎？你就是給人家一個薪水，人家就是做多少事情，總結來說，真的不要這樣對員工，真的不好」。

▲DK合理推斷，我們常常去全聯常常聽到「請支援收銀」，就是因為人力的不足，員工又要補貨又要盤點貨物又要結帳，讓他也感到不能接受。（圖/YT@異色檔案）
▲DK合理推斷，我們常常去全聯常常聽到「請支援收銀」，就是因為人力的不足，員工又要處理貨物又要盤點上架貨物又要結帳，讓他也感到不能接受。（圖/YT@異色檔案）
離職、現職員工聲援DK！上班內幕全部公開

該影片曝光之後，短短3天就吸引超過93萬人次觀看，不少全聯以及現職員工都紛紛跳出來聲援DK「我待過全聯8年，全聯真的轉變太大了，事情越來越多，又要賣咖啡、賣麵包、賣預購還有家電，門市經理還要規定你要達標，沒達標就要檢討報告什麼的，當年真的是做50K的事情領26K的薪水，常常一整間店忙的要死卻只給你三個人力上班，光是收銀就卡住了，剩下兩個人都要做全部的事情，怎麼可能結帳會快」。

「待過全聯兩年，DK完全沒有說錯，會一直請支援收銀就是因為全聯員工什麼都要會，沒有固定工作區域，補貨補到一半要去站收銀都是家常便飯」、「我就是現職全聯員工，DK講得超級完整，現在的全聯還是一樣，低薪且一人要做三人工作，經理會叫你準時打卡下班，但是打卡後還是下不了班，工作沒做完就是做完才離開，最基本的店員薪水連3萬都不到，加班才會有30K，一個年收2000億的公司沒有工會，沒有人敢反應任何不公平的待遇」。

▲全聯福利中心是台灣超市龍頭，不管日常用品、生鮮雜貨在此都能買到，拓點多又方便，成為許多婆媽買菜首選。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯現職員工以及離職員工都出面聲援DK，證實他所講的內容都是真的，也爆出許多上班內幕。（圖／記者鍾怡婷攝）
全聯結帳「人力問題浮出水面」！門市人員身兼多職薪水卻不高

《NOWnews》記者看了DK影片後，也實際在25日晚間9時許走訪信義區全聯門市，屬於中型的門市，在店內邊買菜一邊觀察發現整間門市看得到的店員只有4位，一名處理生鮮雜貨，一名收銀員，一名在零食區補貨，一名則時在乳品區查看商品過期日，途中聽到店員廣播「請支援收銀」兩次，生鮮雜貨的店員都立刻放下手邊工作跑到櫃檯結帳，後來又看到乳品區的員工跑到麵包區挑報廢的麵包。

以記者常去的這家全聯門市來看，店內結帳櫃檯有2個，但幾乎沒看過「同時2個櫃檯」開放結帳的時候，都是「請支援收銀」喊出之後才有開放，店員「身兼多職」的情況顯而易見。又再以現在勞基法規定的最低薪資27470元來看，全聯在104人力銀行刊登的「門市人員」薪水，平均落在28500至29000元不等，依照全聯現職員工、離職員工的工作內容來看，真的不是非常高。

▲全聯刊登在104人力銀行的職缺中，幾乎所有門市人員的薪資開出都是28500元、29000元，沒破3萬讓不少人感到驚訝。（圖/104人力銀行官網）
▲全聯刊登在104人力銀行的職缺中，幾乎所有門市人員的薪資開出都是28500元、29000元，沒破3萬讓不少人感到驚訝。（圖/104人力銀行官網）
對於薪資問題，全聯官方也曾經回應，全聯每年皆優化薪酬，正職基層員工薪資優於基本工資，平均薪資超過3萬元，而若遇上缺編則啟動加班機制，依規定給予加班費，同時增加兼職人員任用，以因應門市業務及人力調度。只不過在DK影片發出後，讓全聯離職員工也都出面聲援，顯然全聯未來的「人力問題」、「薪資勞動環境」還有進步的空間。


全聯「1蔬菜」突爆紅！店員結帳認了：超多人來買　真相超意外

全聯店員凍未條了！爆料「客人連續鬧2天」　原因曝光婆媽超尷尬

全聯結帳「1功能」取消！婆媽嘴硬：已經不用3年　真相虧大了

全聯最強不只60元便當！公認「隱藏王牌」是它　內行認了回購10次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞