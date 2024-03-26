全聯員工離職終於敢說了！上班內幕曝光　「結帳太慢」兇手超意外

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「流通之父」徐重仁接手過全聯！「別太計較薪水比別人低」引爆爭議
DK翻出過去全聯的經營歷史當中，提到2014年在徐重仁接手之後，全聯揮別過去「實在好便宜」的口號，開始全面提升質感，也確實讓門市跟營收大幅度提升，不過就在2017年時，徐重仁在自己的新書發表會上說出這樣一段話：「剛出社會的時候，當時我領的薪水9000元，現在年輕人很會花錢，你去國際機場看看，很多年輕人都在出國，很少看到老一輩的人，你的薪水22，如果做了50K的工作真的是物超所值，不要太計較薪水比別人低，好好工作有一天老闆會看到」。
這讓DK相當傻眼表示：「這不就是慣老闆的言論嗎？立刻就大炎上，仔細看看徐總說他當時候薪水9000元，聽起來好像很低，但當時候一碗陽春麵才2元，而他說話出包的陽春麵早就要35元至40元，這樣的物資換算下來，就等於現在的13萬元；1977年透天28坪只要4萬元，徐總只要工作5個月就能買下，2017年，不到28坪的房子，薪水22K，你要花多少年才能買下？至少要30年。」徐重仁事後也在臉書致歉表示：「那些話語也的確是從自己那個世代的立場出發，有失周全」後來也在同年9月正式退休。
門市人員成全聯的重要幫手！善待員工才能走得長遠
DK也表示，2014年全聯開始廣設分店，當時候徐重仁廣大招募1200名門市員工，薪水給出2萬3千1百元，只比當時候的22K多出1千1百元，「你給低薪還要員工好好做工作，領22K去做50K的工作，這樣不會過勞嗎？」所以後來也有衍伸出有全聯員工過勞離世的爭議事件出現。
DK語重心長的說：「為什麼我們常常聽到請支援收銀？我合理懷疑是不是因為人力不足，因為員工常常要處理貨物、盤點上架又要應付結帳的客人，當結帳的規矩很多，你有給員工一個激勵的動力嗎？你就是給人家一個薪水，人家就是做多少事情，總結來說，真的不要這樣對員工，真的不好」。
離職、現職員工聲援DK！上班內幕全部公開
該影片曝光之後，短短3天就吸引超過93萬人次觀看，不少全聯以及現職員工都紛紛跳出來聲援DK「我待過全聯8年，全聯真的轉變太大了，事情越來越多，又要賣咖啡、賣麵包、賣預購還有家電，門市經理還要規定你要達標，沒達標就要檢討報告什麼的，當年真的是做50K的事情領26K的薪水，常常一整間店忙的要死卻只給你三個人力上班，光是收銀就卡住了，剩下兩個人都要做全部的事情，怎麼可能結帳會快」。
「待過全聯兩年，DK完全沒有說錯，會一直請支援收銀就是因為全聯員工什麼都要會，沒有固定工作區域，補貨補到一半要去站收銀都是家常便飯」、「我就是現職全聯員工，DK講得超級完整，現在的全聯還是一樣，低薪且一人要做三人工作，經理會叫你準時打卡下班，但是打卡後還是下不了班，工作沒做完就是做完才離開，最基本的店員薪水連3萬都不到，加班才會有30K，一個年收2000億的公司沒有工會，沒有人敢反應任何不公平的待遇」。
全聯結帳「人力問題浮出水面」！門市人員身兼多職薪水卻不高
《NOWnews》記者看了DK影片後，也實際在25日晚間9時許走訪信義區全聯門市，屬於中型的門市，在店內邊買菜一邊觀察發現整間門市看得到的店員只有4位，一名處理生鮮雜貨，一名收銀員，一名在零食區補貨，一名則時在乳品區查看商品過期日，途中聽到店員廣播「請支援收銀」兩次，生鮮雜貨的店員都立刻放下手邊工作跑到櫃檯結帳，後來又看到乳品區的員工跑到麵包區挑報廢的麵包。
以記者常去的這家全聯門市來看，店內結帳櫃檯有2個，但幾乎沒看過「同時2個櫃檯」開放結帳的時候，都是「請支援收銀」喊出之後才有開放，店員「身兼多職」的情況顯而易見。又再以現在勞基法規定的最低薪資27470元來看，全聯在104人力銀行刊登的「門市人員」薪水，平均落在28500至29000元不等，依照全聯現職員工、離職員工的工作內容來看，真的不是非常高。
對於薪資問題，全聯官方也曾經回應，全聯每年皆優化薪酬，正職基層員工薪資優於基本工資，平均薪資超過3萬元，而若遇上缺編則啟動加班機制，依規定給予加班費，同時增加兼職人員任用，以因應門市業務及人力調度。只不過在DK影片發出後，讓全聯離職員工也都出面聲援，顯然全聯未來的「人力問題」、「薪資勞動環境」還有進步的空間。