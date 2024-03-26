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徵人問面試意願！她嘆「打了都不接」　一票人搖頭：主動敲都爛缺

▲一名女網友被主管交代，在求職網尋找新血，不解為何打電話邀約面試，大家都不接，引發網路熱議。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名女網友被主管交代，在求職網尋找新血，不解為何打電話邀約面試，大家都不接，引發網路熱議。（示意圖／翻攝photoAC）

記者李琦瑋／綜合報導

一名女網友被主管交代，在求職網尋找新血，幫忙篩選面試名單和安排面試，但她疑惑，最近發出邀約訊息，很多人都是已讀不回或是未讀，有些人明明寫電話聯絡，但打去都無人接聽，讓她不禁發文詢問，為何這類求職者越來越多？很正常嗎？貼文曝光後，引起網友熱議。

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女網友以「#徵才 求職網面試邀約不回應」為題，發出貼文表示，自己非人資，但主管行程很滿，覺得和人資配合無效率、找得人都不是他要的，因此改由女網友幫忙篩選面試名單和安排面試。

女網友提到，最近發出了一些邀約訊息，很多人都是已讀不回或是未讀，也有些人明明是寫電話聯絡，但是不同時間打去都無人接聽，或是要求email聯絡的，也無消無息。

讓她不禁疑惑，雖然她個人求職經驗不多，但下班時間都會查看求職網的訊息，除了保險直銷不會回覆，其他就按有無意願回覆，電話如果在可以接聽的情況下，她也會盡量接電話，畢竟有些不錯的公司人資也會直接用電話邀約，為何她卻遇到不接電話、不回覆的求職者。

她納悶道，「還是這樣很正常呢？」

貼文一出，引起留言區討論，有網友說，「為什麼要回應？ 難道我投履歷公司不鳥我也要上來靠北一輪嗎」、「可能妳找的人選都是高攀，人家態度自然是愛理不理，若是知名企業，得到的回應就不會這麼消極」、「找待業中的來面試，這族群的態度會比較積極」。

但也有一票人吐心聲，討厭沒約好突然打來的電話，「是我也會排除臨時通話的公司，現在就要待命以後上班只會更慘，明明詢問意願、約時間、通知結果都可以傳訊息，就算要通話也要先表明時間」、「首先我很討厭接不熟來電，沒有文字敘述的很難馬上知道對方公司是什麼條件、想徵求怎樣特質的人」。

還有網友分享，「我覺得就是互相的，沒有回應代表求職者沒有面試意願」、「我也常常已讀不回，主動敲的真的太多爛缺了，打電話來很多也不是什麼好公司」、「就跟企業也會已讀一樣啊，反正對職缺有興趣就會主動找上門了吧，我不回的通常是薪水偏低、職缺內容沒興趣」。

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