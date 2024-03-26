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賞櫻再等等！東京櫻花「比去年晚10天」仍未開花　外國遊客撲空

▲東京今年的櫻花開花比往年還要晚，日本氣象協會原先預估24日會開花，但直至25日下午，靖國神社的「標本木」卻連一朵花都沒有綻放，估計開花還需要幾天的時間。圖為皇居的櫻花。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京今年的櫻花開花比往年還要晚，日本氣象協會原先預估24日會開花，但直至25日下午，靖國神社的「標本木」卻連一朵花都沒有綻放，估計開花還需要幾天的時間。圖為皇居的櫻花。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

隨著春天到來，日本也迎來了「賞櫻季」，尤其白中透粉的「染井吉野櫻」，更是無數人最愛的櫻花品種。不過東京今年的櫻花開花比往年還要晚，日本氣象協會原先預估24日會開花，但直至25日下午，靖國神社的「標本木」卻連一朵花都沒有綻放，估計開花還需要幾天的時間，這也使得許多遊客撲空。

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綜合日媒報導，日本迎來賞櫻季節，但各地櫻花的花季都比往年晚了好幾天，目前位於四國的高知市，已經在23日觀測到染井吉野櫻已經開始綻放，成為日本今年最快進入花季的地區。

不過東京開花的情形卻不如預期。1991年至2020年的東京平均櫻花開花日是3月24日，日本氣象協會先前也預測，東京的櫻花會在24日開花，但這一天過去，櫻花卻遲遲不開。

通常日本各地區都會有判斷開花的「標準木」，而東京的櫻花開花標準木是位於千代田區靖國神社內的染井吉野櫻，判斷開花至少需要出現5、6朵花。不過有日本媒體24日前往靖國神社，發現標準木連一朵花都沒開。東京管區氣象台負責人表示，「預估開花還要等上數天時間」。

去年東京的開花日是3月14日，今年的開花預測日為3月24日，是10年來首次較前一年晚。櫻花晚開的原因，是受到今年溫度異常影響。通常2月寒冷、3月溫暖，櫻花容易開花的氣溫；但今年情況恰恰相反，2月溫暖、3月寒冷，導致櫻花開花時間延後。

東京知名賞櫻景點上野恩賜公園，在去年的這個時候，早已是滿開的狀態。但今年櫻花晚開，現在除了看到櫻花樹枝之外，還能看到不少撲空的遊客。一名從澳洲前來日本賞花的旅客就表示，這趟旅程預計要去東京、京都、金澤賞花，「但來得有點早，一個禮拜後應該會更好」。

另一個賞櫻景點東京目黑川，沿岸種植了800株櫻花，去年同期早已滿開。附近店家為了備戰「櫻花商機」，早早進行備貨，準備迎接賞櫻人潮，沒想到計劃趕不上變化。

中目黑的一間餐廳店長受訪時表示，本來以為這週會迎來賞櫻高峰期，所以訂了很多食材，還調度店員來上班，但突然得減少人員上班，我們還緊急跟供應商要求改訂單。該店長稱，「很多外國客人來到這裡為了看櫻花，結果花還沒有開。」

▲東京目黑川沿岸種植了800株櫻花，是知名賞櫻景點。（圖／美聯社／達志影像）
▲東京目黑川沿岸種植了800株櫻花，是知名賞櫻景點。（圖／美聯社／達志影像）

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