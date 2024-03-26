透地雷達檢測抓路下坑洞 高市府兩年內完成修復321處
高雄市廣泛利用透地雷達車檢測道路坑洞，至今已邁入第二年，期間針對207條有潛在性孔洞路段優先檢測，總長度約232公里，檢測孔洞位置準確率將近100%，共改善321處潛在性坑洞。高市府水利局表示，在修復道路坑洞時也會針對水利設施損壞進行修補，避免孔洞反覆發生。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府水利局在111年起與工務局合作，針對107條有潛在性孔洞路段優先檢測，總長度約114公里，共計修復了284處道路坑洞；112年則針對下水道較為老舊處檢測100條路段，總長度約118公里，修復與排水設施有關而形成道路坑洞共計37處，兩年期間執行總經費約1,076萬元，改善了321處潛在性坑洞。
水利局表示，道路下方存在雨水及污水下水道等管線，部分的下水道結構老舊或鬆脫，每當颱風豪雨過後，時常會引起土壤流失造成道路坑洞。近年來各縣市管線單位除了研議管線延壽方案之外，該局也積極推動普查檢視作業，利用透地雷達非破壞檢測的技術，找出因下水道管線脫落或損壞造成坑洞之情形。
水利局指出，113年仍將持續編列經費預算進行透地雷達探測及分析，針對下水道管線破損、接縫處有隙縫引起之坑洞進行檢測並回填修復，並規劃市區道路易下陷或破損的路段一併納入計畫案執行，並建立道路潛在孔洞資料庫，掌握容易發生孔洞路段相關情資，提供水利局人員加強巡查及提早修復。