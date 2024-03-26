李榮浩跨界新身份曝光！巴黎轉行攝影師 粉絲驚呼：真大咖
中國歌手李榮浩曾為趙薇、陳坤等人創作歌曲，2013年自幕後轉到幕前，發行個人首張專輯《模特》，並正式以歌手身分出道。李榮浩憑藉此專輯一舉獲得金曲獎5項提名，並最終奪下「最佳新人獎」。日前李榮浩在法國開唱，演唱會前就先飛到巴黎準備，行經凱旋門時被外國遊客要求幫忙拍照，他也爽快答應。而李榮浩半蹲幫拍照照片曝光後，也讓不少粉絲紛紛驚呼：「這位攝影師真大咖！」
記者張一笙／綜合報導
李榮浩目前正在世界各地舉行《縱橫四海世界巡迴演唱會》，22日就前往巴黎為2天後的演唱會做準備，並利用空檔時間來當觀光客，逛遍各大景點。未料李榮浩在旅途中發生小插曲，也讓他感到啼笑皆非。
李榮浩在IG分享，他一到凱旋門，一下車就有一名外國男子朝他走來，沒想到不是被認出來，而是走過來詢問：「能幫忙拍個照嗎？」李榮浩毫不猶豫答應，只見照片中李榮浩手持手機並蹲好馬步為一行外國旅客拍照，看起來十分專業。
不少粉絲看完以後都在IG留言：「我也想給你拍。」、「因為你看起來很會拍照！」、「你拍得好認真！」、「到法國當攝影師了。」、「這架式看起來沒少拍老婆。」，也有粉絲笑著表示：「你看起來就不會偷他們手機！」
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