蠟筆小新進攻7-11！逾60款週邊一覽　投影機249元集齊春日防衛隊

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📍活動日期：4月2日(二)15:00起至2024年4月14日24：00止消費不限金額可換購；4月15日（一）15:00起至2024年4月30日24：00止，開跑集點購、集點送，會員門市消費滿40元贈1點。
◾限量魔豆陶瓷疊疊杯，共5款，款式隨機：可當馬克杯、盆栽使用。消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元換購。
◾限量44公分大布偶面紙套，共1款：消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元換購。
◾限量文具三件組，共1款：立體造型筆筒，穩固不易傾倒，附可愛造型釘書機、花邊剪刀。消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元換購。
◾限量公仔積木萬年曆，共1款：可翻頁月曆紙卡，好實用，可隨心情變換積木組合。消費不限金額+349元換購；集滿6點+349元換購。
◾限量指甲剪，共2款：小新搭配小葵、正男搭配妮妮可愛大頭造型裝飾。消費不限金額+99元換購；集滿6點+99元換購。
◾限量30cm立體存錢筒，共1款：消費不限金額+999元換購；集滿6點+999元換購。
◾限量四輪摺疊購物車，共2款：小附可伸縮拉桿方便移動，大容量，可摺疊好收納。消費不限金額+999元換購；集滿6點+999元換購。
◾限量絨毛磁鐵2入組，共2款，2入一組。消費不限金額+199元換購；集滿6點+199元換購。
◾限量夾立兩用充電風扇，共1款：可夾式/立式兩用，三段風力切換。消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元換購。
◾限量時鐘球型拼圖，共1款：鐘身立體拼圖與鐘面迷你片，兩種玩法一次滿足。消費不限金額+799元換購；集滿6點+799元換購。
◾限量EVO 3/4罩式酷炫安全帽，共2款：二鎖式鏡片，暗色抗UV，新式鐵插扣。消費不限金額+999元換購；集滿6點+999元換購。
◾限量78公分大軟滑鼠萬用墊，共1款：消費不限金額+249元換購；集滿6點+249元換購。
◾限量二合一寵物外出水壺，共1款：一鍵出水，簡單好操作。按鍵鎖定防漏水設計。消費不限金額+349元換購；集滿6點+349元換購。
◾限量寵物墊抱枕組，共1款：消費不限金額+699元換購；集滿6點+699元換購。
◾限量口袋行動電源，2種充電規格選擇。消費不限金額+799元換購；集滿6點+799元換購
◾限量藍牙無線鍵盤，共1款：連接三個裝置，快速切換，提高效率，可選藍牙或2.4G無線技術。消費不限金額+699元換購；集滿6點+699元換購
◾限量滑鼠，共1款：藍牙2.4G 雙模無線滑鼠，藍牙/2.4G雙模式，同時連接4個裝置，簡易切換。消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元換購
◾PD快充延長線附4款防塵蓋，共1款：5個開關、4個插座的PD快充延長線。消費不限金額+850元換購；集滿6點+850元換購
◾限量磁吸充電盤，共1款：自動吸附定位，支援15W無線快速充電。消費不限金額+699元換購；集滿6點+699元換購
◾限量雙線快充行動電源，共1款：帶雙線行動電源，Type-C 與 USB-A 。消費不限金額+799元換購；集滿6點+799元換購
◾限量掌上投影機，共1款：隨附五款投影片可替換投射影像，增添趣味。消費不限金額+249元換購；集滿6點+249元換購
◾限量四季被，共2款：消費不限金額+699元換購；集滿6點+699元換購
◾限量床包三件組/加大床包組：消費不限金額+599元換購；集滿6點+599元換購／加大床包組，消費不限金額+699元換購；集滿6點+699元換購
◾限量中枕，共2款：消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元換購
◾限量13吋絨毛娃娃，共2款：分別為睡衣小新抱小白款、龍年蠟筆小新款。消費不限金額+499元換購；集滿6點+499元換購
◾限量後背包，共3款：消費不限金額+799元換購1款
◾限量側背包，共3款：消費不限金額+499元換購1款
◾限量零錢包，共3款：消費不限金額+249元換購1款
◾限量摺疊傘：消費不限金額+429元換購1款
◾限量車用號碼牌：消費不限金額+239元換購1款
◾限量Pro2 保護套：消費不限金額+399元換購1款
◾限量快充伸縮線：消費不限金額+399元換購1款
◾限量不鏽鋼飯盒，共2款：消費不限金額+299元換購；集滿6點+299元換購
◾限量鑰匙圈，共3款：消費不限金額+199元換購1款。
◾限量手機背帶，共3款：消費不限金額+399元換購1款
◾限量折疊支架：消費不限金額+399元換購1款
◾限量滑鼠墊，共3款選擇：消費不限金額+168元換購1款
◾限量盒玩公仔6入組：消費不限金額+1,299元換購1款
此外，萊爾富看好冷凍商品需求提升與因應台灣社會結構的改變，小家庭趨勢明顯，特別瞄準小家庭及單身上班族的自煮商機，在萊爾富指定的732家門市，推出價格實惠、小包裝的百元水產專區，包含鮭魚、鯖魚、虱目魚、白帶魚、鱸魚、魩仔魚等多元品項，平均價格帶落在60元至100元，提供消費者便利即時料理的水產商品。