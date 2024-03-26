簡直是剋星！馬刺104:102險退太陽　斑馬缺陣、Sochan飆關鍵三分

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本場比賽上半場雙方一路糾纏，太陽靠著後衛Devin Booker共14投7中，得到18分帶領之下，半場比賽結束暫時以50:47領先馬刺。易籃再戰後，雙方持續糾結到比賽最後時刻，第四節剩下29.2秒時，馬刺靠著Jeremy Sochan在三分線外發難，將比賽領先要回，馬刺反倒領先2分，隨後太陽發起反擊，Kevin Durant先是在外圍嘗試未進，太陽把握進攻籃板之後，輪到Devin Booker出手同樣未進，終場馬刺就以2分之差驚險帶走勝利。
而在輸球過後，太陽這邊也傳來不幸的消息，中鋒Jusuf Nurkic在第三節比賽上因腳踝扭傷下場，隨後他提前返回更衣室休息，之後太陽官方宣布，Nurkic遭遇右腳踝扭傷，本場比賽不會回歸，後續傷勢有待觀察。
而後衛Bradley Beal也在第四節剩下3分鐘時被教練換下，之後就沒有再上場，賽後太陽總教練Frank Vogel接受採訪談到了Beal的情況，他說到：「比賽後半段Bradley Beal出現了右手無名指扭傷的情況，他退場是因為這個原因。」此外Vogel還表示，Beal在賽後接受了X光檢查，結果顯示為陰性（無結構性損傷）。
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