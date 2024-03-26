Kerr：「如今20分等於過去12分」！NBA分數貶值　領先已不再安全

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據ESPN的數據統計，塞爾提克在本場比賽第二節還剩4分23秒時，贏球機率一度高達99.8%，老鷹能夠翻盤的機率僅有0.2%，那時候塞爾提克以68:38領先老鷹隊30分。
上一次有球隊克服落後30分的分差完成逆轉勝，已經是在2022年1月26日時的事了，洛杉磯快艇在最多落後35分的情況下，最終擊敗華盛頓巫師，距離這一場比賽已經過去了792天。
「大逆轉」越來越常出現 過去7季有6季每年至少20場20分大逆轉
事實上，聯盟得分模式的轉變，確實也讓「大逆轉」開始變得頻繁起來，本賽季NBA已出現32場比賽是在落後20分或以上的情況下完成逆轉；而在過去7個賽季中，有6個賽季至少發生20次20分逆轉的比賽。
落後10分和15分比賽，翻盤的機率也有增加，在1997-98賽季，曾在比賽中落後達雙位數的球隊，最終獲勝機率是18.1%；而在上個賽季，此一數字攀升至25%，本季則是22.9%，這意味著幾乎每4場比賽中，就有一支球隊會在領先雙位數的情況下被逆轉。
造成這樣情況的原因有很多，普遍認為球隊的比賽速度越來越快——聯盟平均每場比賽的回合數從1996-97 年的90.1躍升至本賽季的98.7——而且大量的回合以三分球出手作為結束，是造成大比分領先不再安全的原因。
Steve Kerr：如今領先20分等於過去領先12分
在聯盟執教超過1750場的印第安納溜馬隊總教練Rick Carlisle認為，現在聯盟中幾乎每一隊的節奏都很快， 「高節奏和高質量的出手，籃下投籃、好的C&S三分機會。你獲得了10分的領先優勢，但這種領先優勢可能會在4個回合後就消失。」
明尼蘇達灰狼隊總教練 Chris Finch同樣認為三分球很大程度的改變比賽風貌，「曾經有一段時間，一場比賽中投不到20次三分球。比賽改變的原因就是出於這一點。如今這些擅長這種進攻類型的球員進入到聯盟之中，並且發光發熱，改變了生態，真的很難讓他們停下來。」
勇士隊總教練Steve Kerr在球員時代經歷過芝加哥公牛王朝時期，而如今他作為總教練親自參與了勇士王朝的建立，他認為過去的領先「7分」，等於如今的領先「12分」，這就是簡單的算術問題。
「現在的回和數更多了，三分球更多了，你領先12分，對方成功守下兩個回合就追趕上來了，他們投進了2記三分球，現在又回到6分的比賽。」Kerr如此說道，「所以如今領先20分，就像是過去領先20分；如今領先12分，就是是過去領先7分。肯定所有人都開始了解到領先優勢越來越不安全。」
▲金州勇士總教練Steve Kerr認為過去的領先「7分」，等於如今的領先「12分」。（圖／美聯社／達志影像）
如今，即使是聯盟最好的球隊，也難以避免有時候會讓巨大的領先優勢溜走。 3月6日，塞爾提克以105:104輸給克里夫蘭騎士隊，他們擁有聯盟史上最好的淨勝分表現之一，但此役卻失去了22分的領先優勢。 不到3周後，他們成為過去25個賽季中，第6支在領先至少30分的情況下輸掉比賽的球隊。
時代已發生劇變。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁