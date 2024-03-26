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Kerr：「如今20分等於過去12分」！NBA分數貶值　領先已不再安全

▲聯盟生態已經發生改變，金州勇士主帥Steve Kerr認為，「如今領先20分，就像過去領先12分一樣」，沒有太多保障。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯盟生態已經發生改變，金州勇士主帥Steve Kerr認為，「如今領先20分，就像過去領先12分一樣」，沒有太多保障。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

時隔792天之後，再次有球隊克服在比賽中落後30分的劣勢完成逆轉，而且「苦主」還是聯盟第一、本季冠軍大熱門波士頓塞爾提克，讓人跌碎眼鏡。今（26）日塞爾提克以118:120輸給亞特蘭大老鷹，在比賽中他們的輸球機率一度不到0.2%，但最終卻被翻盤。ESPN記者Andrew Lopez發表了一篇專欄，解釋了為何大比分領先在NBA越來越不安全，原因自於三分球和高節奏的比賽。金州勇士主帥Steve Kerr認為，「如今領先20分，就像過去領先12分一樣」，沒有太多保障。

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在這場比賽之前，塞爾提克正處於9連勝當中，戰績為57勝15敗，在聯盟之中一騎絕塵，排名第一。此役綠衫軍在第一節就打出44:22的高潮，上半場最多領先30分，然後之後他們卻狀態下滑，下半場淨負20分，致使最終丟掉勝利。

根據ESPN的數據統計，塞爾提克在本場比賽第二節還剩4分23秒時，贏球機率一度高達99.8%，老鷹能夠翻盤的機率僅有0.2%，那時候塞爾提克以68:38領先老鷹隊30分。

上一次有球隊克服落後30分的分差完成逆轉勝，已經是在2022年1月26日時的事了，洛杉磯快艇在最多落後35分的情況下，最終擊敗華盛頓巫師，距離這一場比賽已經過去了792天。

「大逆轉」越來越常出現　過去7季有6季每年至少20場20分大逆轉

事實上，聯盟得分模式的轉變，確實也讓「大逆轉」開始變得頻繁起來，本賽季NBA已出現32場比賽是在落後20分或以上的情況下完成逆轉；而在過去7個賽季中，有6個賽季至少發生20次20分逆轉的比賽。

落後10分和15分比賽，翻盤的機率也有增加，在1997-98賽季，曾在比賽中落後達雙位數的球隊，最終獲勝機率是18.1%；而在上個賽季，此一數字攀升至25%，本季則是22.9%，這意味著幾乎每4場比賽中，就有一支球隊會在領先雙位數的情況下被逆轉。

▲塞爾提克領先30分，但最終被老鷹隊給逆轉，主將Jayson Tatum無能為力，聯盟生態已發生變化。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克領先30分，但最終被老鷹隊給逆轉，主將Jayson Tatum無能為力，聯盟生態已發生變化。（圖／美聯社／達志影像）
造成這樣情況的原因有很多，普遍認為球隊的比賽速度越來越快——聯盟平均每場比賽的回合數從1996-97 年的90.1躍升至本賽季的98.7——而且大量的回合以三分球出手作為結束，是造成大比分領先不再安全的原因。

Steve Kerr：如今領先20分等於過去領先12分

在聯盟執教超過1750場的印第安納溜馬隊總教練Rick Carlisle認為，現在聯盟中幾乎每一隊的節奏都很快， 「高節奏和高質量的出手，籃下投籃、好的C&S三分機會。你獲得了10分的領先優勢，但這種領先優勢可能會在4個回合後就消失。」

明尼蘇達灰狼隊總教練 Chris Finch同樣認為三分球很大程度的改變比賽風貌，「曾經有一段時間，一場比賽中投不到20次三分球。比賽改變的原因就是出於這一點。如今這些擅長這種進攻類型的球員進入到聯盟之中，並且發光發熱，改變了生態，真的很難讓他們停下來。」

▲Stephen Curry砍下34分，率領勇士重回西區第5。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry這種擅長大量出手三分球的球員進入NBA，改變了聯盟生態。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊總教練Steve Kerr在球員時代經歷過芝加哥公牛王朝時期，而如今他作為總教練親自參與了勇士王朝的建立，他認為過去的領先「7分」，等於如今的領先「12分」，這就是簡單的算術問題。

「現在的回和數更多了，三分球更多了，你領先12分，對方成功守下兩個回合就追趕上來了，他們投進了2記三分球，現在又回到6分的比賽。」Kerr如此說道，「所以如今領先20分，就像是過去領先20分；如今領先12分，就是是過去領先7分。肯定所有人都開始了解到領先優勢越來越不安全。」

▲金州勇士總教練Steve Kerr。（圖／美聯社／達志影像） ▲金州勇士總教練Steve Kerr認為過去的領先「7分」，等於如今的領先「12分」。（圖／美聯社／達志影像）

如今，即使是聯盟最好的球隊，也難以避免有時候會讓巨大的領先優勢溜走。 3月6日，塞爾提克以105:104輸給克里夫蘭騎士隊，他們擁有聯盟史上最好的淨勝分表現之一，但此役卻失去了22分的領先優勢。 不到3周後，他們成為過去25個賽季中，第6支在領先至少30分的情況下輸掉比賽的球隊。

時代已發生劇變。

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