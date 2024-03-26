捲MeToo風暴！藝人宥勝涉強制猥褻開庭 法官裁定8萬交保
藝人宥勝去年6月間捲進演藝圈MeToo風暴，愛家好男人形象頓時崩壞，日前台北地院開庭審理時，宥勝雖願跟女方和解但拒不認罪，並表示事情並非外界傳的那樣，今（26）日上午再度開庭，宥勝身穿一身白衣準時抵達地方法院，面對記者提問不發一語。不過稍早開完庭後，法官裁定宥勝8萬元交保。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，去年6月一位女網友PO文指出，一名以「好爸爸」為形象的男藝人曾在2016年間仗著酒醉對她襲胸；隨後又有另名網友也出面爆料，該名男藝人過去也以借廁所為由進入她家中，並趁機強吻、舔耳，所幸她全力反抗才得以逃出狼爪。
案經檢方調查，去年11月依強制猥褻罪嫌起訴宥勝，雖今年初開庭時宥勝表示願意和解，但卻強調「事實並非外界傳的那樣子」，今天開庭後，法官裁定宥勝8萬元交保候傳，詳細情形還有待進一步釐清。
※【NOWnews 今日新聞
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