傳馬習二會4/8登場？徐巧芯：準備好接受民進黨攻擊、抹紅
前總統馬英九辦公室昨（25）日宣布，馬英九將2度率領大九學堂學生赴陸訪問，甚至傳出4月8日將會進行重頭戲「馬習二會」。對此，國民黨立委徐巧芯今（26）日說，若有馬習二會，勢必會遭受到很多來自民進黨的攻擊跟抹紅，可是對國家好的事情、對兩岸好的事情、對國際社會好的事情，那就應該要做。
記者林怡昕／台北報導
徐巧芯說，希望兩岸之間能夠穩定和平的發展，對於整個世界來說是件好事，所以馬前總統這次的出訪是否能替兩岸之間稍稍降溫，也讓國際社會能夠放心，這是重要的事情，相信是馬前總統的初衷。
徐巧芯提到，如果有馬習二會，當然也會思考民進黨會貼上很多紅色標籤，但轉念一想，不管有沒有馬習二會，不管國民黨做什麼，民進黨貼的標籤還不夠多嗎？能貼就貼，就連立委要去中華民國的領土太平島都能夠說是配合中共，這麼可笑的話都說得出來。
徐巧芯指出，當然有心理準備是若有馬習二會，會遭受到很多來自民進黨的攻擊跟抹紅，可是對國家好的事情、對兩岸好的事情、對國際社會好的事情，那就應該要做，相信人民的眼睛是雪亮的，相信人民自有判斷。
徐巧芯強調，當民進黨沒有辦法做兩岸溝通，使得彼此關係更為緊張的時候，有重要人士能做雙邊的潤滑劑，在維持中華民國主權的情況之下，能讓彼此關係稍微降溫緩解，相信世界都會感受到重要性。