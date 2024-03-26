清廉國家形象蒙塵！新加坡高官被控貪腐　前部長再新增8項指控

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新加坡的清正廉潔向來為人所稱道。但近幾個月，執政的人民行動黨乃至整個國家，都因為這起貪污案而陷入泥沼中。去年7月新加坡總理李顯龍命令他休假，等待當局調查他與一名億萬富翁的往來，後者參與了將F1賽事帶到新加坡的事宜。
61歲的易華仁否認相關指控，包括於1月18日被起訴的貪腐和妨礙司法公正罪名，若貪污罪名成立，易華仁可能會被處以最高10萬新元（約新台幣230萬元）的罰款或面臨7年有期徒刑。易華仁於去年7月落網，當時他被指控從房地產大亨王明星（Ong Beng Seng）取得價值38萬4340新元（約新台幣926萬元）的回扣，讓王明星可取得一些商業利益。
除了上述罪名，他還面臨24項「以公務員身份收受貴重物品」的指控，涉案金額在數十萬美元。根據《路透社》披露的費用單據顯示，他獲得的好處包括足球比賽與音樂劇的門票、搭乘王明星的私人飛機，以及取得新加坡一級方程式大獎賽（Singapore Formula 1Grand Prix）的門票。
事實上，新加坡為了預防官員貪腐，給予官員相當高的薪酬，許多部長級官員年薪超過100萬新元（約2350萬元台幣），因此讓新加坡長期以來維持清廉國家形象，上次有部長級別官員貪腐是在1986年，前任國家發展部部長因收賄接受調查，該名部長在被法院正式起訴前辭世。