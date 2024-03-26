陳美鳳波浪捲髮撞臉朴敏英！67歲絕世美貌引萬人朝聖：比101還美
67歲資深女星陳美鳳擁有凍齡美貌和火辣身材，被封為「全台最美歐巴桑」，她也時常在社群平台和粉絲分享美照。日前陳美鳳曬出一張收工照，感嘆因為造型太美，讓她捨不得卸妝，絕美模樣讓粉絲暴動，甚至有網友發現，陳美鳳竟然撞臉韓劇女神朴敏英，再度美出新高度，讓網友忍不住狂讚：「姐比101夜景還要美 」。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳美鳳日前在臉書發文表示：「這長度挺喜翻的，謝謝伯儒大師，鳳鳳收工又捨不得卸妝惹」，並附上一張自拍，只見陳美鳳身穿黑色V領上衣，露出性感鎖骨，一頭棕色捲髮搭配精緻妝容，整個人精緻又年輕，完全看不出來已經年過半百，甚至比身後的101夜景還美，絕美模樣立刻引來超過萬人按讚朝聖。
不少網友都忍不住留言直呼，「美麗的妝容捨不得卸妝，但美鳳姐的素顏依然是那麼美麗！」、「美鳳姐長短髮都是氣質美女」、「永遠的少女」、「真的凍齡，分享一下秘訣好嗎？」、「從小看您演戲長大，現在感覺看起來比我年輕，這樣說不到40歲也會信」、「姐比101夜景還要美 」，甚至認為陳美鳳的長髮造型撞臉朴敏英。
事實上，陳美鳳每每曬出美照都會掀起熱議，保養得宜的她是公認的美魔女，過去她也曾分享過自己的保養之道，透露平常會做瑜伽雕塑身材，對飲食控制也很嚴格。先前陳美鳳出席代言活動，戴上粉色短假髮，時尚程度不輸線上偶像，超辣的造型被網友大讚就像女團BLACKPINK成員Lisa，當時也曾造成轟動。
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