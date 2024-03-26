IVE安俞真、Liz球賽巧遇好萊塢天后 2人化身小迷妹同框安海瑟薇
南韓人氣女團IVE月初剛完成在台灣的演唱會，近期接著飛往美國從西岸到東岸進行全球巡演，幾個女孩們也各自利用空檔時間前往各地去參觀。上週美國時間23日，團隊成員安俞真及Liz 2人特地相約去看NBA籃球比賽，還在後台遇到好萊塢天后安海瑟薇，安俞真及Liz 2人開心地與安海瑟薇合照，臉上表情看起來就像是追星小迷妹遇到偶像一樣興奮。
記者張一笙／綜合報導
IVE首次世界巡演《SHOW WHAT I HAVE》近期來到美國，上週美國時間23日，安俞真與Liz相約到隔天舉辦演唱會的州立農業球館，參觀NBA地主球隊亞特蘭大老鷹迎戰夏洛特黃蜂的比賽，賽後安俞真也在IG上曬出多張照片，其中1張合照竟與好萊塢天后安海瑟薇同框，安俞真也在IG寫下「What a wonderful night！（多麼棒的夜晚）」來記錄這個愉快的夜晚。
照片上傳後吸引超過72萬人點讚，不少粉絲驚訝2人與安海瑟薇同框並激動回應：「居然和安海瑟薇合照！」、「真沒想到能這樣跨界合作！」、「真是漂亮！」、「3人都好美。」、「真是令人羨慕！」、「妳們相互認識嗎？」。
事實上，有粉絲指出IVE另一名人氣團員張員瑛也在現場，但安俞真與Liz卻沒有找張員瑛與安海瑟薇合影同框，讓不少粉絲紛紛在留言區吵成一團，也讓粉絲們對於IVE成員之間的關係感到霧裡看花。
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