澎湖上演航海王傳奇　澎縣府花火節航海王宣傳片亮相

2024澎湖國際海上花火節與航海王動畫25週年合作，即將盛大展開活動，今（26）日上午在澎澄飯店辦理澎湖場記者會，澎湖縣長陳光復、副議長藍凱元一同出席，陳光復歡迎海內外遊客來澎湖賞花火，讓延長到七月底花火無人機秀能搶攻暑期觀光人潮，為澎湖再帶來國旅觀光經濟浪潮。
記者張茂雄／澎湖報導
記者會中澎縣府也公布今年花火節宣傳片，影片將在全台7-ELEVEN門市播出，此外澎湖地區全家便利商店也會播映這隻影片並進行店內廣播宣傳。旅遊處表示，今年花火節規劃4月18日及4月25日兩場試放場，從5月2日正式開幕至7月30日閉幕（5、6月為每週一、四；7月為每週二），期間也規劃6月1日七美、6月15日望安以及7月28日吉貝三場離島場。
兩場試放場將以專場10分鐘煙火呈現，精彩的航海王無人機秀將於5月2日開幕亮相，演出首場完整版航海王主題無人機，到7月30日閉幕期間，氣候許可下將每場安排無人機展演，離島場無人機秀則以澎湖主題展演。
澎湖國際海上花火節今年邁入第22年，作為澎湖觀光經濟命脈，產業對於花火節的發展更是不遺餘力的支持，澎湖縣政府配合國境開放，今年邀請來自五個國家煙火團隊前來澎湖加入花火節煙火施放，包含5月13日花火活動將由來自捷克的煙火團隊施放，6月3日為法國隊、6月24日為奧地利隊、6月29日及7月2日為義大利隊、7月16日為馬來西亞隊，每個團隊皆是屢獲國際獎項的專業煙火團隊，期望創造更加璀璨精彩的煙火秀。