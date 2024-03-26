遭北市嗆「聲量焦慮」找蔣萬安吵架 柯文哲：我需要搏什麼聲量？
台北市台智光公司警用監視器案爭議，引發前後任台北市長柯文哲、蔣萬安隔空交鋒。蔣萬安日前表示應該啟動解除柯任內的106年專案費率合約，北市副發言人郭音蘭也質疑柯是「聲量焦慮」才找蔣萬安打口水戰。對此，柯文哲今（26）日回嗆，「你覺得我需要搏什麼聲量嗎？」
記者莊蕙如／台北報導
柯文哲日前因台智光案而批評蔣萬安「配合廠商不合理要求」，台北市副發言人郭音蘭24日對此提出質疑，稱「柯主席一直創造場合、主動找蔣萬安市長交鋒，會不會讓外界有一種『聲量焦慮』的感覺？柯前市長一直不正面回答問題，會不會擔心砸了科學、理性、務實的招牌？」
民眾黨主席柯文哲、民眾黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊今日於黨團會議後受訪。柯文哲針對蔣萬安要解子約是否做做樣子，以及北市府批評柯文哲扯台智光是要搏聲量的問題做出回應。
柯文哲表示，你覺得我需要去搏什麼聲量嗎？不需要！我們不是幹那種事的人。更是狠酸，「還有一點，這樣講又要說什麼我在酸他，但每天7點半準時上班、主持晨會才搞得清楚啦！」
黃珊珊跟著補充，台北市2022年3月資訊局委託律師事務所研議怎麼跟台智光解約，這件事的所有資料，市政府非常清楚。她表示，每個單位對於每年預算、傳輸，都需要跟台智光簽訂子約，如果質疑柯文哲用子約簽訂47個，那蔣萬安的10幾個要怎麼解釋？這些資料在市府資訊局檔案非常完整。