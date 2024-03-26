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LINE免費貼圖18組！台北捷運送捷米貼圖　熊大幫說晚安、生日快樂

▲LINE免費貼圖本周更新，台北捷運慶祝3月28日捷運節，免費送捷米貼圖，還有可愛熊大問候晚安、生日快樂。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE免費貼圖本周更新，台北捷運慶祝3月28日捷運節，免費送捷米貼圖，還有可愛熊大問候晚安、生日快樂。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文／綜合報導

LINE免費貼圖本周更新！官方貼圖小舖今（26）日釋出3款全新貼圖，包含LINE FRIENDS可愛貼圖，熊大莎莉一同問候「生日快樂、晚安」；台北捷運也推出貼圖，慶祝3月28日捷運節、吉祥物捷米生日；還有「流浪狗勾」免費下載。《NOWnews》同步回顧3月全數免費貼圖，趕緊檢查哪款漏掉了，把握期限打包回家。

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🟡「貼圖小舖」3月26日新上架

📍LINE MOBILE 歡慶1歲生日！（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE MOBILE 歡慶1歲生日！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE MOBILE 歡慶1歲生日！」。（圖／取自LINE）
📍台北捷運 捷米JAMIE（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米JAMIE」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「台北捷運 捷米JAMIE」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 流浪狗勾（點此下載）
下載期限：2024/04/25
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
🟡「貼圖小舖」貼圖專區

📍LINE發票管家 × 秘密貓（點此下載）
下載期限：2024/04/17
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
📍LINE禮物 × 兔子波波（點此下載）
下載期限：2024/04/11
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 兔子波波​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題 × 漢堡波波（點此下載）
下載期限：2024/04/04
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 漢堡波波」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題 × 漢堡波波」。（圖／取自LINE）

📍BOTTEGA VENETA 限定貼圖​（點此下載）
下載期限：2024/04/04
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「BOTTEGA VENETA 限定貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「BOTTEGA VENETA 限定貼圖​」。（圖／取自LINE）

📍小三美日×小喵WE 超實用Q萌日常（點此下載）
下載期限：2024/03/28
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「小三美日×小喵WE 超實用Q萌日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小三美日×小喵WE 超實用Q萌日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE TV × 小心臟（點此下載）
下載期限：2024/03/27
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE TV × 小心臟」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE TV × 小心臟」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍LINE購物 × Astudio.o（點此下載）
下載期限：2024/04/12
使用效期：90天
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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × Astudio.o」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店×牛牛與男友（點此下載）
下載期限：2024/04/10
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店×牛牛與男友​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語（點此下載）
下載期限：2024/04/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★柴犬皮皮溫馨問候語​」。（圖／取自LINE）
📍《LINE 熊大上菜》× 三花看家中（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「《LINE 熊大上菜》× 三花看家中​」。（圖／取自LINE）
📍熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/05
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「熊大農場×櫻桃小丸子 超可愛水果系列貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖（點此下載）
下載期限：2024/04/01
使用效期：永久
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「埃及大旅社之卡祖笛卯咪特典貼圖​」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × 快樂肥兔（點此下載）
下載期限：2024/03/30
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × 快樂肥兔」。（圖／取自LINE）
📍LINE旅遊 × 恐龍安德里（點此下載）
下載期限：2024/03/27
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 恐龍安德里」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 昆虫好朋友（點此下載）
下載期限：2024/03/26
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 昆虫好朋友」。（圖／取自LINE）

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