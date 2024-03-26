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冤家聚首！王世堅質詢一開口狂咳嗽　韓國瑜不計前嫌貼心送上熱茶

▲民進黨立委王世堅質詢時向立法院長韓國瑜鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）
▲民進黨立委王世堅質詢時向立法院長韓國瑜鞠躬致意。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.26）

記者何哲欣／台北報導

民進黨立委王世堅重返國會，上周登記總質詢但改為書面質詢，今（26）日是王世堅本屆立委的總質詢處女秀，他上台前依例向擔任主席的立法院長韓國瑜敬禮。韓國瑜近年爆紅，是因當年在台北農產公司總經理任內，在議會與王世堅互嗆，如今兩人又在立法院聚首，互動引發關注。

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2016年11月，王世堅質詢韓國瑜，批韓國瑜放任菜蟲哄抬物價，「南北菜蟲一起串聯，就是這麼簡單！」王世堅還說，韓國瑜當年當立委，曾暴力毆打時任立委的陳水扁，批韓國瑜是流氓，有黑道背景。韓國瑜說，如果他是流氓，他自首，要送一清專案，王世堅暴怒，要韓國瑜閉嘴。

後來王世堅覺得口乾，要求質詢時間暫停，要喝水，韓國瑜也想喝水，王世堅說，「你可以喝水啦！流氓也可以喝水。」韓國瑜聞言反而說不喝了，「我不是流氓。」

王世堅今質詢，一上台就咳嗽，韓國瑜立刻提醒議事人員，送上熱茶。王世堅先質詢行政院長陳建仁與衛福部長薛瑞元，7分鐘後，又開始咳嗽，王世堅問韓國瑜，「主席我可以喝水嗎？」韓國瑜同意，王世堅說謝謝。

質詢剩11秒時，王世堅又喊暫停，韓國瑜以為他要喝水，但王世堅是要送書給陳建仁。結束送書後，王世堅對韓國瑜說，「這11秒就送你了」，結束今天的總質詢。

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