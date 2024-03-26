蔡沐妍是台大獸醫所學霸！當醫師娘衣食無缺「我從小好命到現在」

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蔡沐妍外表出眾、身材窈窕，畢業於台灣大學獸醫學研究所，主要研究人畜共通傳染病，曾經在台大醫院基因轉殖中心做研究助理，可說是才貌兼併，她2015年嫁給耳鼻喉科醫師Alan，至今育有一雙子女，蔡沐妍平時喜歡寫寫文字，分享育兒觀點和家庭生活，逐漸累積粉絲，某天，經紀公司從無名小站看到她的照片，提出試鏡邀約，就此接觸演藝工作。
評論親子文章被批苛薄、仇恨值高
蔡沐妍起初在《女人我最大》節目擔任固定班底，直到2022年發文批評女星歐陽靖放任兒子躺在地上的行為，引發正反兩極評論，才被媒體大肆報導，她坦承因此被老公唸「嘴秋（愛鬥嘴）」，但蔡沐妍始終做自己，也曾經對親子網紅德州媽媽發表「育兒友善」、「後悔當父母」的文章做出批判，讓她的知名度越來越高。
自認從小命好幾乎沒遇過挫折
「我從小好命到現在」，蔡沐妍在節目上說過自己命非常好，不僅求學過程順遂，如願考到理想的研究所，感情上沒有遇到太多挫折，儘管偶爾會愛上渣男，但不怕遇不到真命天子，也幾乎沒有空窗期，她透露和現任老公認識很久，兩人準備好後就毅然決然要廝守到老，此外，蔡沐妍不想當高齡產婦，老天爺也賞臉，讓她想要小孩時就順利懷孕，令現場來賓直呼真的很好命。
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