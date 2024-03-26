台鋼啦啦隊一粒太仙了！台南Josh宣布：不當喵迷了　搶看粒寶樂園

蔡沐妍是台大獸醫所學霸！當醫師娘衣食無缺「我從小好命到現在」

▲蔡沐妍有台大獸醫所高學歷，老公是醫生，生活寬裕，曾經說自己從小就命好。（圖／蔡沐妍Threads、臉書）
▲蔡沐妍有台大獸醫所高學歷，老公是醫生，生活寬裕，曾經說自己從小就命好。（圖／蔡沐妍Threads、臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

網美「奈米貴婦」蔡沐妍（Lydia）近來因為帶女兒上節目《小姐不熙娣》拉大提琴，質疑製作單位、主持人小S帶方向問問題，讓她氣到不行，當下只好自我調侃，忍住不翻臉讓場面尷尬，一番言論被輿論「炎上」，話題發酵數天，不過蔡沐妍知名度不高，身分背景引來外界好奇，其實她是台大獸醫所高材生、老公是醫師，曾經說：「我從小好命到現在。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡沐妍老公Alan（右二）是耳鼻喉科醫師，夫妻倆育有1子1女。（圖／蔡沐妍Threads）
▲蔡沐妍老公Alan（右二）是耳鼻喉科醫師，夫妻倆育有1子1女。（圖／蔡沐妍Threads）
台大獸醫所學霸又是醫師娘

蔡沐妍外表出眾、身材窈窕，畢業於台灣大學獸醫學研究所，主要研究人畜共通傳染病，曾經在台大醫院基因轉殖中心做研究助理，可說是才貌兼併，她2015年嫁給耳鼻喉科醫師Alan，至今育有一雙子女，蔡沐妍平時喜歡寫寫文字，分享育兒觀點和家庭生活，逐漸累積粉絲，某天，經紀公司從無名小站看到她的照片，提出試鏡邀約，就此接觸演藝工作。

▲二寶媽蔡沐妍狀態維持得宜。（圖／LYDIA 有一點 FUN網站）
▲▼二寶媽蔡沐妍狀態維持得宜。（圖／LYDIA 有一點 FUN網站）
▲二寶媽蔡沐妍狀態維持得宜。（圖／LYDIA 有一點 FUN網站）
評論親子文章被批苛薄、仇恨值高

蔡沐妍起初在《女人我最大》節目擔任固定班底，直到2022年發文批評女星歐陽靖放任兒子躺在地上的行為，引發正反兩極評論，才被媒體大肆報導，她坦承因此被老公唸「嘴秋（愛鬥嘴）」，但蔡沐妍始終做自己，也曾經對親子網紅德州媽媽發表「育兒友善」、「後悔當父母」的文章做出批判，讓她的知名度越來越高。

▲蔡沐妍想要小孩就能懷孕。（圖／女人我最大YouTube）
▲▼蔡沐妍分享自己人生過得很順遂。（圖／女人我最大YouTube、蔡沐妍Threads）
▲▼蔡沐妍分享自己人生過得很順遂。（圖／女人我最大YouTube、蔡沐妍Threads）
自認從小命好幾乎沒遇過挫折

「我從小好命到現在」，蔡沐妍在節目上說過自己命非常好，不僅求學過程順遂，如願考到理想的研究所，感情上沒有遇到太多挫折，儘管偶爾會愛上渣男，但不怕遇不到真命天子，也幾乎沒有空窗期，她透露和現任老公認識很久，兩人準備好後就毅然決然要廝守到老，此外，蔡沐妍不想當高齡產婦，老天爺也賞臉，讓她想要小孩時就順利懷孕，令現場來賓直呼真的很好命。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道

許常德要蔡沐妍再上一次《不熙娣》！原因被推爆　「大人要進步」

蔡沐妍槓小S被罵到關臉書、IG　再嗆酸民「追蹤我才有資格罵我」

蔡沐妍主動宣戰小S、歐陽靖！網紅德州媽媽揭密「黑紅固定操作」

蔡沐妍轟小S「不會有以後」！律師傻眼：家長有問題　他詳列4點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞